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Кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе, вернули хозяину - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе, вернули хозяину
Кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе, вернули хозяину - 13.11.2026, ПРАЙМ
Кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе, вернули хозяину
Кота, выпрыгнувшего из машины на скоростной автодороге в России, спасли и вернули хозяину, который искал его несколько дней, сообщила госкомпания "Автодор". | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:12+0300
2026-11-13T12:18+0300
бизнес
россия
автодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875197569.jpg?1794561480
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кота, выпрыгнувшего из машины на скоростной автодороге в России, спасли и вернули хозяину, который искал его несколько дней, сообщила госкомпания "Автодор". "На пункте взимания платы на 228-м километре скоростной трассы М-4 "Дон" госкомпании "Автодор" сотрудники ОССП заметили необычного участника движения - рыжего кота, который бегал по дороге среди проносившихся автомобилей. Чтобы уберечь пушистого от опасности, сотрудники забрали его с проезжей части, отнесли в здание и накормили", - говорится в сообщении. Поскольку кот оказался ласковым и ручным, его решили временно приютить. На время его назвали Васькой, а вскоре появился мужчина, искавший своего питомца. "Оказалось, кот выпрыгнул из машины, пока хозяин ненадолго отошел. Мужчина несколько дней искал любимца… И не зря! Сотрудники сразу поняли, о ком идет речь, и вынесли Ваську хозяину. Радости встречи не было предела", - добавили в "Автодоре".
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192
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бизнес, россия, автодор
Бизнес, РОССИЯ, Автодор
12:12 13.11.2026 (обновлено: 12:18 13.11.2026)
 
Кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе, вернули хозяину

"Автодор": кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе в России, вернули хозяину

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кота, выпрыгнувшего из машины на скоростной автодороге в России, спасли и вернули хозяину, который искал его несколько дней, сообщила госкомпания "Автодор".
"На пункте взимания платы на 228-м километре скоростной трассы М-4 "Дон" госкомпании "Автодор" сотрудники ОССП заметили необычного участника движения - рыжего кота, который бегал по дороге среди проносившихся автомобилей. Чтобы уберечь пушистого от опасности, сотрудники забрали его с проезжей части, отнесли в здание и накормили", - говорится в сообщении.
Поскольку кот оказался ласковым и ручным, его решили временно приютить. На время его назвали Васькой, а вскоре появился мужчина, искавший своего питомца.
"Оказалось, кот выпрыгнул из машины, пока хозяин ненадолго отошел. Мужчина несколько дней искал любимца… И не зря! Сотрудники сразу поняли, о ком идет речь, и вынесли Ваську хозяину. Радости встречи не было предела", - добавили в "Автодоре".
 
БизнесРОССИЯАвтодор
 
 
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