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Кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе, вернули хозяину

Кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе, вернули хозяину - 13.11.2026, ПРАЙМ

Кота, сбежавшего из машины на скоростной трассе, вернули хозяину

Кота, выпрыгнувшего из машины на скоростной автодороге в России, спасли и вернули хозяину, который искал его несколько дней, сообщила госкомпания "Автодор". | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:12+0300

2026-11-13T12:12+0300

2026-11-13T12:18+0300

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автодор

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кота, выпрыгнувшего из машины на скоростной автодороге в России, спасли и вернули хозяину, который искал его несколько дней, сообщила госкомпания "Автодор". "На пункте взимания платы на 228-м километре скоростной трассы М-4 "Дон" госкомпании "Автодор" сотрудники ОССП заметили необычного участника движения - рыжего кота, который бегал по дороге среди проносившихся автомобилей. Чтобы уберечь пушистого от опасности, сотрудники забрали его с проезжей части, отнесли в здание и накормили", - говорится в сообщении. Поскольку кот оказался ласковым и ручным, его решили временно приютить. На время его назвали Васькой, а вскоре появился мужчина, искавший своего питомца. "Оказалось, кот выпрыгнул из машины, пока хозяин ненадолго отошел. Мужчина несколько дней искал любимца… И не зря! Сотрудники сразу поняли, о ком идет речь, и вынесли Ваську хозяину. Радости встречи не было предела", - добавили в "Автодоре".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, автодор