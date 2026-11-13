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Росимущество наращивает доходы от продажи активов, заявил Яковенко - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Росимущество наращивает доходы от продажи активов, заявил Яковенко
Росимущество наращивает доходы от продажи активов, заявил Яковенко - 13.11.2026, ПРАЙМ
Росимущество наращивает доходы от продажи активов, заявил Яковенко
Росимущество наращивает доходы от продажи активов, наиболее крупными были реализация ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), "Домодедово", а также Raven Russia, сообщил глава | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:22+0300
2026-11-13T14:22+0300
бизнес
россия
московская область
владимир путин
аэропорт домодедово
росимущество
аэропорт шереметьево
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875204699.jpg?1794568961
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Росимущество наращивает доходы от продажи активов, наиболее крупными были реализация ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), "Домодедово", а также Raven Russia, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Доходы растут от приватизации, продажи. Зарабатывает наше агентство для бюджета также и на аренде помещений и земельных участков. Иные доходы, реализация древесины и других товаров. Наиболее крупные продажи, которые уже состоялись... это группа компаний "Южуралзолото". Была реализована за 93 миллиарда рублей. Это крупнейшая золотодобывающая компания, но у них есть и угольный дивизион, который также в структуре этих компаний", - рассказал Яковенко. Помимо группы компаний аэропорта "Домодедово" в Московской области, по его словам, была также реализована группа компаний Raven Russia. "Это складские помещения, 18 компаний, расположенных по всей территории страны практически", - добавил Яковенко. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел в январе текущего года, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей. В июне 2026 года АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и доли в связанных компаниях. Итоговая цена составила 93,161 миллиарда рублей. Также в июне 2026 года управляющая компания "Белая скала" выиграла торги и стала новым владельцем 16 складских комплексов Raven Russia в России. Итоговая цена сделки составила 47,2 миллиарда рублей.
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192
40
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бизнес, россия, московская область, владимир путин, аэропорт домодедово, росимущество, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, Владимир Путин, аэропорт Домодедово, Росимущество, аэропорт Шереметьево
14:22 13.11.2026
 
Росимущество наращивает доходы от продажи активов, заявил Яковенко

Яковенко: Росимущество наращивает доходы от продажи активов, в том числе ЮГК

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Росимущество наращивает доходы от продажи активов, наиболее крупными были реализация ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), "Домодедово", а также Raven Russia, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Доходы растут от приватизации, продажи. Зарабатывает наше агентство для бюджета также и на аренде помещений и земельных участков. Иные доходы, реализация древесины и других товаров. Наиболее крупные продажи, которые уже состоялись... это группа компаний "Южуралзолото". Была реализована за 93 миллиарда рублей. Это крупнейшая золотодобывающая компания, но у них есть и угольный дивизион, который также в структуре этих компаний", - рассказал Яковенко.
Помимо группы компаний аэропорта "Домодедово" в Московской области, по его словам, была также реализована группа компаний Raven Russia. "Это складские помещения, 18 компаний, расположенных по всей территории страны практически", - добавил Яковенко.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел в январе текущего года, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.
В июне 2026 года АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и доли в связанных компаниях. Итоговая цена составила 93,161 миллиарда рублей.
Также в июне 2026 года управляющая компания "Белая скала" выиграла торги и стала новым владельцем 16 складских комплексов Raven Russia в России. Итоговая цена сделки составила 47,2 миллиарда рублей.
 
БизнесРОССИЯМосковская областьВладимир Путинаэропорт ДомодедовоРосимуществоаэропорт Шереметьево
 
 
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