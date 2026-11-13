Росимущество наращивает доходы от продажи активов, заявил Яковенко
Яковенко: Росимущество наращивает доходы от продажи активов, в том числе ЮГК
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Росимущество наращивает доходы от продажи активов, наиболее крупными были реализация ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), "Домодедово", а также Raven Russia, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Доходы растут от приватизации, продажи. Зарабатывает наше агентство для бюджета также и на аренде помещений и земельных участков. Иные доходы, реализация древесины и других товаров. Наиболее крупные продажи, которые уже состоялись... это группа компаний "Южуралзолото". Была реализована за 93 миллиарда рублей. Это крупнейшая золотодобывающая компания, но у них есть и угольный дивизион, который также в структуре этих компаний", - рассказал Яковенко.
Помимо группы компаний аэропорта "Домодедово" в Московской области, по его словам, была также реализована группа компаний Raven Russia. "Это складские помещения, 18 компаний, расположенных по всей территории страны практически", - добавил Яковенко.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел в январе текущего года, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.
В июне 2026 года АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и доли в связанных компаниях. Итоговая цена составила 93,161 миллиарда рублей.
Также в июне 2026 года управляющая компания "Белая скала" выиграла торги и стала новым владельцем 16 складских комплексов Raven Russia в России. Итоговая цена сделки составила 47,2 миллиарда рублей.