https://1prime.ru/20261113/yuan-875218357.html

Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 12,30 рубля

Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 12,30 рубля - 13.11.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 12,30 рубля

Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,30 рубля, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:17+0300

2026-11-13T19:17+0300

2026-11-13T19:17+0300

рынок

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875218357.jpg?1794586652

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек и составил 12,30 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 2 копейки, диапазон колебаний за неделю составил 12,28-12,44 рубля.

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рынок