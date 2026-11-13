https://1prime.ru/20261113/yuan-875218357.html
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 12,30 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 12,30 рубля - 13.11.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 12,30 рубля
Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,30 рубля, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:17+0300
2026-11-13T19:17+0300
2026-11-13T19:17+0300
рынок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875218357.jpg?1794586652
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек и составил 12,30 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 2 копейки, диапазон колебаний за неделю составил 12,28-12,44 рубля.
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рынок
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 12,30 рубля
Рубль по итогам торгов снизился на 12 копеек и составил 12,30 рубля.
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, но снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек и составил 12,30 рубля.
Юань за рабочую неделю повысился на 2 копейки, диапазон колебаний за неделю составил 12,28-12,44 рубля.