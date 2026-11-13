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Аукцион на месторождение золота Зергун в Забайкалье отменен

Аукцион на месторождение золота Зергун в Забайкалье отменен - 13.11.2026, ПРАЙМ

Аукцион на месторождение золота Зергун в Забайкалье отменен

Аукцион на месторождение золота Зергун в Забайкальском крае почти за 1 миллиард рублей был отменен, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:16+0300

2026-11-13T16:16+0300

2026-11-13T16:16+0300

россия

роснедра

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аукцион на месторождение золота Зергун в Забайкальском крае почти за 1 миллиард рублей был отменен, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Роснедра выставили данный участок недр на торги в октябре, начальная цена тогда составила 923,284 миллиона рублей. Лицензия предоставляется на 15 лет. Площадь участка - 10,61 квадратного километра. "Отменить аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из россыпных месторождений, золота из коренных (рудных) месторождений, серебра из коренных (рудных) месторождений на участке недр Зергун, расположенном на территории Сретенского района Забайкальского края", - говорится в приказе Дальнедр. Балансовые запасы месторождения по категории С2 составляют 8,8 тонны золота и 4,2 тонны серебра. Забалансовые запасы по категории С2 оцениваются на уровне 11,063 тонны золота и 5,4 тонны серебра. Годовая добыча золота из недр в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал ранее в октябре руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отмечал, что примерно две трети из этого объема идут на производство драгметалла. По словам Казанова, прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, роснедра