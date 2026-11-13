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Заседание рабочей группы Армении и РФ по ж/д сети состоится 17 ноября - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Заседание рабочей группы Армении и РФ по ж/д сети состоится 17 ноября
Заседание рабочей группы Армении и РФ по ж/д сети состоится 17 ноября - 13.11.2026, ПРАЙМ
Заседание рабочей группы Армении и РФ по ж/д сети состоится 17 ноября
Заседание армяно-российской рабочей группы по вопросу функционирования армянской железной дороги состоится 17 ноября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:26+0300
2026-11-13T14:26+0300
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москва
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 ноя – ПРАЙМ. Заседание армяно-российской рабочей группы по вопросу функционирования армянской железной дороги состоится 17 ноября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян. В середине октября в Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы РЖД Олега Белозерова. По ее итогам стороны сообщили о договоренности создать совместную рабочую группу, в частности, российская компания указала, что эта группа оценит возможности использования железнодорожной сети Армении для транзитных перевозок. "Заседание (армяно-российской рабочей группы - ред.) состоится 17 ноября", - сообщила Арутюнян, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Другие подробности Арутюнян не привела. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление ЮКЖД ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Пашинян в последние месяцы не раз делал заявления относительно дальнейшей судьбы железных дорог Армении, в частности, о просьбах к Москве продать концессию третьей стране. Глава РЖД со своей стороны указывал, что российская сторона последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии, но РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, если Ереван изменит условия договора. Эти инвестиции за время концессии составили около 400 миллионов долларов.
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бизнес, россия, армения, ереван, москва, никол пашинян, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван, МОСКВА, Никол Пашинян, Олег Белозеров, РЖД
14:26 13.11.2026
 
Заседание рабочей группы Армении и РФ по ж/д сети состоится 17 ноября

Заседание армяно-российской рабочей группы по железной дороге состоится 17 ноября

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ЕРЕВАН, 13 ноя – ПРАЙМ. Заседание армяно-российской рабочей группы по вопросу функционирования армянской железной дороги состоится 17 ноября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян.
В середине октября в Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы РЖД Олега Белозерова. По ее итогам стороны сообщили о договоренности создать совместную рабочую группу, в частности, российская компания указала, что эта группа оценит возможности использования железнодорожной сети Армении для транзитных перевозок.
"Заседание (армяно-российской рабочей группы - ред.) состоится 17 ноября", - сообщила Арутюнян, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Другие подробности Арутюнян не привела.
Железные дороги Армении переданы в концессионное управление ЮКЖД ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Пашинян в последние месяцы не раз делал заявления относительно дальнейшей судьбы железных дорог Армении, в частности, о просьбах к Москве продать концессию третьей стране.
Глава РЖД со своей стороны указывал, что российская сторона последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии, но РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, если Ереван изменит условия договора. Эти инвестиции за время концессии составили около 400 миллионов долларов.
 
БизнесРОССИЯАРМЕНИЯЕреванМОСКВАНикол ПашинянОлег БелозеровРЖД
 
 
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