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Заседание рабочей группы Армении и РФ по ж/д сети состоится 17 ноября

Заседание рабочей группы Армении и РФ по ж/д сети состоится 17 ноября - 13.11.2026, ПРАЙМ

Заседание рабочей группы Армении и РФ по ж/д сети состоится 17 ноября

Заседание армяно-российской рабочей группы по вопросу функционирования армянской железной дороги состоится 17 ноября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:26+0300

2026-11-13T14:26+0300

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ЕРЕВАН, 13 ноя – ПРАЙМ. Заседание армяно-российской рабочей группы по вопросу функционирования армянской железной дороги состоится 17 ноября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян. В середине октября в Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы РЖД Олега Белозерова. По ее итогам стороны сообщили о договоренности создать совместную рабочую группу, в частности, российская компания указала, что эта группа оценит возможности использования железнодорожной сети Армении для транзитных перевозок. "Заседание (армяно-российской рабочей группы - ред.) состоится 17 ноября", - сообщила Арутюнян, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Другие подробности Арутюнян не привела. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление ЮКЖД ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Пашинян в последние месяцы не раз делал заявления относительно дальнейшей судьбы железных дорог Армении, в частности, о просьбах к Москве продать концессию третьей стране. Глава РЖД со своей стороны указывал, что российская сторона последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии, но РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, если Ереван изменит условия договора. Эти инвестиции за время концессии составили около 400 миллионов долларов.

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