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Парад планет 14 ноября: астроном рекомендовал загадать желание - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Парад планет 14 ноября: астроном рекомендовал загадать желание
Парад планет 14 ноября: астроном рекомендовал загадать желание - 13.11.2026, ПРАЙМ
Парад планет 14 ноября: астроном рекомендовал загадать желание
Астроном и популяризатор астрономии Александр Киселев рекомендовал загадать желание 14 ноября во время парада планет, чтобы четко определить для себя главную... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T22:28+0300
2026-11-13T22:29+0300
общество
здоровье
россия
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Астроном и популяризатор астрономии Александр Киселев рекомендовал загадать желание 14 ноября во время парада планет, чтобы четко определить для себя главную цель и начать день с позитивного настроя.По его словам, 14 ноября выстроится цепочка из четырех планет — Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Россияне смогут увидеть это явление примерно с 07.15 до 07.55 по местному времени, за полчаса-час до восхода."С точки зрения психологии традиция загадывать желание при виде редкого небесного явления — прекрасный ритуал целеполагания. Загадать желание в такой момент стоит хотя бы ради того, чтобы четко сформулировать для себя главную цель и начать день с позитивного настроя", — сказал Киселев.При этом он напомнил, что у этой традиции нет научной базы и достоверности.
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общество , здоровье, россия
Общество , Здоровье, РОССИЯ
22:28 13.11.2026 (обновлено: 22:29 13.11.2026)
 
Парад планет 14 ноября: астроном рекомендовал загадать желание

Астроном посоветовал загадать желание 14 ноября во время парада планет

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Астроном и популяризатор астрономии Александр Киселев рекомендовал загадать желание 14 ноября во время парада планет, чтобы четко определить для себя главную цель и начать день с позитивного настроя.
По его словам, 14 ноября выстроится цепочка из четырех планет — Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Россияне смогут увидеть это явление примерно с 07.15 до 07.55 по местному времени, за полчаса-час до восхода.
"С точки зрения психологии традиция загадывать желание при виде редкого небесного явления — прекрасный ритуал целеполагания. Загадать желание в такой момент стоит хотя бы ради того, чтобы четко сформулировать для себя главную цель и начать день с позитивного настроя", — сказал Киселев.
При этом он напомнил, что у этой традиции нет научной базы и достоверности.
 
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