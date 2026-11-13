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Парад планет 14 ноября: астроном рекомендовал загадать желание

Парад планет 14 ноября: астроном рекомендовал загадать желание - 13.11.2026, ПРАЙМ

Парад планет 14 ноября: астроном рекомендовал загадать желание

Астроном и популяризатор астрономии Александр Киселев рекомендовал загадать желание 14 ноября во время парада планет, чтобы четко определить для себя главную... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T22:28+0300

2026-11-13T22:28+0300

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Астроном и популяризатор астрономии Александр Киселев рекомендовал загадать желание 14 ноября во время парада планет, чтобы четко определить для себя главную цель и начать день с позитивного настроя.По его словам, 14 ноября выстроится цепочка из четырех планет — Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Россияне смогут увидеть это явление примерно с 07.15 до 07.55 по местному времени, за полчаса-час до восхода."С точки зрения психологии традиция загадывать желание при виде редкого небесного явления — прекрасный ритуал целеполагания. Загадать желание в такой момент стоит хотя бы ради того, чтобы четко сформулировать для себя главную цель и начать день с позитивного настроя", — сказал Киселев.При этом он напомнил, что у этой традиции нет научной базы и достоверности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , здоровье, россия