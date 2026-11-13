https://1prime.ru/20261113/zoloto-875128783.html
Удержат ли демократы золото от обвала: вот что обещает специалист
Удержат ли демократы золото от обвала: вот что обещает специалист - 13.11.2026, ПРАЙМ
Удержат ли демократы золото от обвала: вот что обещает специалист
Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США вызвала рост золота почти на 3%: 4 ноября цена превысила 4050 долларов за тройскую унцию... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T07:07+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США вызвала рост золота почти на 3%: 4 ноября цена превысила 4050 долларов за тройскую унцию. Почему это все еще не гарантия разворота, объяснил агентству "Прайм" CEO сервиса по покупке и продаже золотых слитков и монет moneymatika.ru Максим Мольдерф.По его словам, цены выросли не из-за политических предпочтений инвесторов, а в надежде на пересмотре ожиданий по бюджетной и денежно-кредитной политике. "Демократы, получив контроль над обеими палатами, смогут ограничивать налоговые и расходные инициативы администрации Трампа, что рынок воспринял как снижение бюджетной экспансии и будущих заимствований. В результате доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась к 4,93%, а доллар начал слабеть — это и поддержало золото", - сказал он.Однако, по словам эксперта, политический результат сам по себе не гарантирует продолжения роста. Исторически промежуточные выборы в США не оказывали устойчивого влияния на стоимость металла — гораздо важнее последующие изменения экономической политики. Сильные данные по американской экономике и сохраняющаяся инфляция поддерживают ожидания ужесточения ФРС: после октябрьских данных по инфляции рынок практически полностью заложил повышение ставки в декабре. "Дополнительный фактор — ситуация на Ближнем Востоке: рост нефтяных цен усиливает инфляционные риски и может вынуждать ФРС дольше сохранять жесткую политику", - добавил Мольдерф.Таким образом, победа демократов создала благоприятные условия для восстановления котировок, но дальнейшая динамика золота будет определяться инфляцией в США, решениями ФРС, доходностью казначейских облигаций и ситуацией на энергетическом рынке. Для долгосрочных инвесторов вопрос о развороте котировок второстепенен: золото остается защитным активом, а периоды коррекции открывают возможность приобрести металл дешевле, не меняя стратегию. Распространенный ориентир — доля золота около 10% капитала, хотя оптимальное распределение зависит от целей и горизонта инвестирования, заключил он.
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рынок, финансы, сша, ближний восток, золото
Рынок, Финансы, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, золото
Удержат ли демократы золото от обвала: вот что обещает специалист
Мольдерф: цену золота определят не только демократы в Конгрессе, но и экономика США
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США вызвала рост золота почти на 3%: 4 ноября цена превысила 4050 долларов за тройскую унцию. Почему это все еще не гарантия разворота, объяснил
агентству "Прайм" CEO сервиса по покупке и продаже золотых слитков и монет moneymatika.ru Максим Мольдерф.
Финансист назвал две силы, которые тянут золото в разные стороны
По его словам, цены выросли не из-за политических предпочтений инвесторов, а в надежде на пересмотре ожиданий по бюджетной и денежно-кредитной политике.
"Демократы, получив контроль над обеими палатами, смогут ограничивать налоговые и расходные инициативы администрации Трампа, что рынок воспринял как снижение бюджетной экспансии и будущих заимствований. В результате доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась к 4,93%, а доллар начал слабеть — это и поддержало золото", - сказал он.
Однако, по словам эксперта, политический результат сам по себе не гарантирует продолжения роста. Исторически промежуточные выборы в США не оказывали устойчивого влияния на стоимость металла — гораздо важнее последующие изменения экономической политики. Сильные данные по американской экономике и сохраняющаяся инфляция поддерживают ожидания ужесточения ФРС: после октябрьских данных по инфляции рынок практически полностью заложил повышение ставки в декабре.
"Дополнительный фактор — ситуация на Ближнем Востоке: рост нефтяных цен усиливает инфляционные риски и может вынуждать ФРС дольше сохранять жесткую политику", - добавил Мольдерф.
Таким образом, победа демократов создала благоприятные условия для восстановления котировок, но дальнейшая динамика золота будет определяться инфляцией в США, решениями ФРС, доходностью казначейских облигаций и ситуацией на энергетическом рынке.
Для долгосрочных инвесторов вопрос о развороте котировок второстепенен: золото остается защитным активом, а периоды коррекции открывают возможность приобрести металл дешевле, не меняя стратегию. Распространенный ориентир — доля золота около 10% капитала, хотя оптимальное распределение зависит от целей и горизонта инвестирования, заключил он.