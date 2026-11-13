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Золото преподало инвесторам-новичкам хороший урок
Золото преподало инвесторам-новичкам хороший урок - 13.11.2026, ПРАЙМ
Золото преподало инвесторам-новичкам хороший урок
Падение цены золота ниже 4000 долларов за унцию обернулось для части инвесторов потерями, но кто-то сумел заработать. Что для этого нужно было сделать и как... | 13.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Падение цены золота ниже 4000 долларов за унцию обернулось для части инвесторов потерями, но кто-то сумел заработать. Что для этого нужно было сделать и как избежать ошибок в дальнейшем, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Depo-Gold Алексей Кыштымов.Золото дешевеет на фоне ожидания повышения ставок ФРС и укрепления доллара. Воспользовавшись резким движением, инвесторы в коротких позициях вовремя поставили на снижение и зафиксировали прибыль. А долгосрочные инвесторы использовали падение, чтобы докупить золото дешевле."Для долгосрочного накопления золото сейчас интересно, но на коротком горизонте возможны колебания. Иными словами, золото не гарантирует быстрого роста. Но коррекция ниже 4000 долларов может создать возможности для тех, кто смотрит на горизонт не на недели, а на годы", - отметил Кыштымов.Долгосрочно золото поддерживают спрос центральных банков, высокая долговая нагрузка в развитых экономиках и геополитические риски. Дополнительный аргумент в пользу металла - рост госдолга США, который уже около 41 триллиона долларов: даже повышение ставки на 1 процентный пункт означает примерно 410 миллиардов дополнительных расходов на обслуживание, что может подтолкнуть власти к снижению ставок.Поэтому цена будет только расти, и сейчас самое время вкладываться в золото. Если в будущем ФРС начнет снижать ставки, а доходность американских облигаций пойдет вниз, золото может получить дополнительную поддержку, заключил эксперт.Новость не является инвестиционной рекомендацией
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рынок, depo-gold, сша, золото
Рынок, Depo-Gold, США, золото
Золото преподало инвесторам-новичкам хороший урок
Алексей Кыштымов из Depo-Gold: коррекция золота ниже $4000 на руку долгосрочным инвесторам
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Падение цены золота ниже 4000 долларов за унцию обернулось для части инвесторов потерями, но кто-то сумел заработать. Что для этого нужно было сделать и как избежать ошибок в дальнейшем, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Depo-Gold Алексей Кыштымов.
Золото дешевеет на фоне ожидания повышения ставок ФРС и укрепления доллара. Воспользовавшись резким движением, инвесторы в коротких позициях вовремя поставили на снижение и зафиксировали прибыль. А долгосрочные инвесторы использовали падение, чтобы докупить золото дешевле.
"Для долгосрочного накопления золото сейчас интересно, но на коротком горизонте возможны колебания. Иными словами, золото не гарантирует быстрого роста. Но коррекция ниже 4000 долларов может создать возможности для тех, кто смотрит на горизонт не на недели, а на годы", - отметил Кыштымов.
Долгосрочно золото поддерживают спрос центральных банков, высокая долговая нагрузка в развитых экономиках и геополитические риски. Дополнительный аргумент в пользу металла - рост госдолга США, который уже около 41 триллиона долларов: даже повышение ставки на 1 процентный пункт означает примерно 410 миллиардов дополнительных расходов на обслуживание, что может подтолкнуть власти к снижению ставок.
Поэтому цена будет только расти, и сейчас самое время вкладываться в золото. Если в будущем ФРС начнет снижать ставки, а доходность американских облигаций пойдет вниз, золото может получить дополнительную поддержку, заключил эксперт.
Новость не является инвестиционной рекомендацией
"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение