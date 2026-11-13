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Стоимость золота готовится завершить неделю сильнейшим снижением с июня - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Стоимость золота готовится завершить неделю сильнейшим снижением с июня
Стоимость золота готовится завершить неделю сильнейшим снижением с июня - 13.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота готовится завершить неделю сильнейшим снижением с июня
Биржевая стоимость золота в пятницу умеренно снижается, неделю металл также готовится завершить снижением - сильнейшим с июня, следует из данных торгов. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:01+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу умеренно снижается, неделю металл также готовится завершить снижением - сильнейшим с июня, следует из данных торгов. По состоянию на 18.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,65 доллара, или на 0,12% - до 3880,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,98% - до 49,075 доллара за унцию. С понедельника золото подешевело на 4,7%, в июне недельное снижение показателя достигало 4,96%. Серебро за неделю также подешевело - на 5,5%. Инвесторы оценивают статистику, вышедшую ранее в пятницу. Так, цены производителей (PPI) в США в октябре выросли в годовом выражении на 6,5% после увеличения в сентябре на 6,3%, сообщило министерство труда страны. Аналитики прогнозировали рост показателей на 6,6% и на 0,4% соответственно. В настоящее время золото недооценено, передает агентство Рейтер мнение стратега по сырьевым рынкам в компании WisdomTree Нитеша Шаха (Nitesh Shah).
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рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
19:01 13.11.2026
 
Стоимость золота готовится завершить неделю сильнейшим снижением с июня

Биржевая стоимость золота готовится завершить неделю сильнейшим снижением с июня

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу умеренно снижается, неделю металл также готовится завершить снижением - сильнейшим с июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,65 доллара, или на 0,12% - до 3880,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,98% - до 49,075 доллара за унцию.
С понедельника золото подешевело на 4,7%, в июне недельное снижение показателя достигало 4,96%. Серебро за неделю также подешевело - на 5,5%.
Инвесторы оценивают статистику, вышедшую ранее в пятницу. Так, цены производителей (PPI) в США в октябре выросли в годовом выражении на 6,5% после увеличения в сентябре на 6,3%, сообщило министерство труда страны. Аналитики прогнозировали рост показателей на 6,6% и на 0,4% соответственно.
В настоящее время золото недооценено, передает агентство Рейтер мнение стратега по сырьевым рынкам в компании WisdomTree Нитеша Шаха (Nitesh Shah).
 
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