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Эксперт предупредила о рисках "мягкой" блокировки счетов для самозанятых - 14.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт предупредила о рисках "мягкой" блокировки счетов для самозанятых
Эксперт предупредила о рисках "мягкой" блокировки счетов для самозанятых - 14.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о рисках "мягкой" блокировки счетов для самозанятых
В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает пополнение банковских счетов граждан, заподозренных в сомнительных операциях, суммой 30 тысяч рублей в... | 14.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-14T03:03+0300
2026-11-14T03:03+0300
эксклюзив
финансы
банки
госдума
опора россии
дропперы
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает пополнение банковских счетов граждан, заподозренных в сомнительных операциях, суммой 30 тысяч рублей в месяц. Как пояснила агентству "Прайм" эксперт Московского городского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Евгения Ермолаева, лимит коснется как внесения наличных, так и переводов от других людей.Задуман законопроект как точечная мера против дропперов — людей, через счета которых проводят деньги мошенников. Однако главный риск не в самом лимите, а в механизме его применения: решение будет приниматься на основе подозрений, а не установленного факта нарушения, отмечает эксперт."Участники рынка прямо указывают на риск ложных срабатываний алгоритмов. Под ограничения могут попасть типичные для малого бизнеса форматы — самозанятые и микропредприятия, принимающие оплату на личную карту, - говорит Ермолаева. - Регулярные переводы система может расценить как транзитную схему, а законный, но нестандартный финансовый поток — как подозрительный".По ее мнению, предприниматели начнут перестраховываться: дробить операции, открывать счета в разных банках, привлекать близких для внесения средств или уходить в наличный оборот. Уже сейчас из-за рисков внезапных ограничений они отказываются от переводов от новых клиентов, и новый лимит усилит эту тенденцию.Самый опасный фактор — длительность ограничения. Базовый срок составляет до одного года, а при повторном подозрении в течение трех лет — до двух лет. Для малого бизнеса, где оборотные средства часто "живут" неделями, год с лимитом в 30 тысяч рублей в месяц означает фактическую остановку деятельности.Формально законопроект предлагает альтернативу полной блокировке по основному "антиотмывочному" 115-ФЗ, и это можно считать плюсом. Но на практике "мягкая" блокировка в виде годового лимита на такую сумму может оказаться для малого бизнеса разрушительнее, чем кратковременная полная блокировка с последующим разбирательством, предупреждает Ермолаева.Отсрочка вступления в силу до 1 марта 2028 года дает время на настройку алгоритмов и процедур обжалования. "Однако ключевой вопрос остается открытым: сможет ли система отличить медицинского работника с частной практикой или самозанятого, принимающего оплату на карту, от реального дроппера — или "подозрительность" станет новой нормой для тех, кто просто работает с наличными и переводами от физлиц", - отмечает Евгения Ермолаева.
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эксклюзив, финансы, банки, госдума, опора россии, дропперы
Эксклюзив, Финансы, Банки, Госдума, Опора России, дропперы
03:03 14.11.2026
 
Эксперт предупредила о рисках "мягкой" блокировки счетов для самозанятых

"Опора России": лимит в 30 тысяч рублей ударит по мелким предпринимателям

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает пополнение банковских счетов граждан, заподозренных в сомнительных операциях, суммой 30 тысяч рублей в месяц. Как пояснила агентству "Прайм" эксперт Московского городского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Евгения Ермолаева, лимит коснется как внесения наличных, так и переводов от других людей.
Задуман законопроект как точечная мера против дропперов — людей, через счета которых проводят деньги мошенников. Однако главный риск не в самом лимите, а в механизме его применения: решение будет приниматься на основе подозрений, а не установленного факта нарушения, отмечает эксперт.
"Участники рынка прямо указывают на риск ложных срабатываний алгоритмов. Под ограничения могут попасть типичные для малого бизнеса форматы — самозанятые и микропредприятия, принимающие оплату на личную карту, - говорит Ермолаева. - Регулярные переводы система может расценить как транзитную схему, а законный, но нестандартный финансовый поток — как подозрительный".
По ее мнению, предприниматели начнут перестраховываться: дробить операции, открывать счета в разных банках, привлекать близких для внесения средств или уходить в наличный оборот. Уже сейчас из-за рисков внезапных ограничений они отказываются от переводов от новых клиентов, и новый лимит усилит эту тенденцию.
Самый опасный фактор — длительность ограничения. Базовый срок составляет до одного года, а при повторном подозрении в течение трех лет — до двух лет. Для малого бизнеса, где оборотные средства часто "живут" неделями, год с лимитом в 30 тысяч рублей в месяц означает фактическую остановку деятельности.
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Формально законопроект предлагает альтернативу полной блокировке по основному "антиотмывочному" 115-ФЗ, и это можно считать плюсом. Но на практике "мягкая" блокировка в виде годового лимита на такую сумму может оказаться для малого бизнеса разрушительнее, чем кратковременная полная блокировка с последующим разбирательством, предупреждает Ермолаева.
Отсрочка вступления в силу до 1 марта 2028 года дает время на настройку алгоритмов и процедур обжалования. "Однако ключевой вопрос остается открытым: сможет ли система отличить медицинского работника с частной практикой или самозанятого, принимающего оплату на карту, от реального дроппера — или "подозрительность" станет новой нормой для тех, кто просто работает с наличными и переводами от физлиц", - отмечает Евгения Ермолаева.
 
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