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Эксперт предупредила о рисках перепродажи жилья по крымской ипотеке

Эксперт предупредила о рисках перепродажи жилья по крымской ипотеке - 15.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредила о рисках перепродажи жилья по крымской ипотеке

С 1 ноября 2026 года в Крыму и Севастополе начала действовать крымская ипотека — федеральная программа льготного кредитования. Как рассказала агентству "Прайм"... | 15.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-15T03:03+0300

2026-11-15T03:03+0300

2026-11-15T03:03+0300

эксклюзив

недвижимость

бизнес

крым

севастополь

втб

льготная ипотека

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. С 1 ноября 2026 года в Крыму и Севастополе начала действовать крымская ипотека — федеральная программа льготного кредитования. Как рассказала агентству "Прайм" заместитель гендиректора по коммерческой деятельности ГК "Таврида Девелопмент" Елена Кабешева, программа может стать хорошей мерой поддержки, но только для тех, кто планирует улучшить жилищные условия или решил переехать жить на полуостров.Ставка по крымской ипотеке составит 8% годовых, максимальная сумма кредита — 8 миллионов рублей, первоначальный взнос — от 20%. Государство субсидирует процентную ставку на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность использования материнского капитала.Приобрести по льготной ипотеке можно квартиры, таунхаусы и апартаменты в строящихся домах."При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого помещения на дату заключения кредитного договора не должна превышать 350 тысяч рублей", — говорит Кабешева.Еще одно обязательное условие: первая проектная декларация объекта должна быть размещена застройщиком в Единой информационной системе жилищного строительства не позднее 31 октября 2026 года.Воспользоваться крымской ипотекой можно будет в течение шести месяцев — до 30 апреля 2027 года. Прием заявок уже начали ВТБ и Сбер, оформить кредит можно в том числе дистанционно. Программа доступна гражданам России независимо от региона проживания, наличия детей и профессии — при условии, что ранее они не получали кредиты по другим федеральным льготным ипотечным программам.По словам Елены Кабешевой, для покупателей, которые выбирают не второе жилье или инвестиционную квартиру, а собственное жилье для постоянного проживания, доступность финансирования действительно имеет большое значение, и льготная программа может стать для них хорошей мерой поддержки.Профессиональные инвесторы, по мнению эксперта, не будут спешить с льготным кредитованием: сама по себе низкая ставка не делает недвижимость привлекательным инвестиционным активом. Более того, запуск программы может привести к переоценке части предложения — девелоперы, вероятнее всего, начнут адаптировать структуру предложения и ценовую политику под новые условия финансирования и придержат наиболее ликвидные лоты.Основные риски могут проявиться, когда часть покупателей захочет выйти из инвестиций, например после ввода объекта в эксплуатацию. На вторичном рынке, где льготной ипотеки уже нет, одновременно появится определенное количество похожих лотов, и их владельцам придется конкурировать как между собой, так и с девелоперами, которые продолжат продавать новостройки по льготным программам.В такой ситуации для быстрой перепродажи может потребоваться существенный дисконт, который сведет на нет всю выгоду от низкой ставки. "Поэтому инвесторам не стоит спешить с покупкой недвижимости в Крыму, руководствуясь стратегией "дешевых денег": объекты с перспективами более высокой капитализации под условия льготной ипотеки, скорее всего, не пройдут, и здесь нужно рассматривать другие инструменты и выстраивать стратегию минимум на 5 лет владения недвижимостью на полуострове", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20261109/vtb-875034263.html

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эксклюзив, недвижимость, бизнес, крым, севастополь, втб, льготная ипотека