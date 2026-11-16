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Глава АЭИ рассказал, как грамотно российскому бизнесу выйти на зарубежный рынок - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Глава АЭИ рассказал, как грамотно российскому бизнесу выйти на зарубежный рынок
Глава АЭИ рассказал, как грамотно российскому бизнесу выйти на зарубежный рынок - 16.11.2026, ПРАЙМ
Глава АЭИ рассказал, как грамотно российскому бизнесу выйти на зарубежный рынок
Российский бизнес при выходе на рынки зарубежных стран должен провести комплексный анализ, оценить спрос на свою продукцию, конкурентную среду, заранее... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:27+0300
2026-11-16T17:30+0300
бизнес
россия
снг
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнес при выходе на рынки зарубежных стран должен провести комплексный анализ, оценить спрос на свою продукцию, конкурентную среду, заранее определить модель работы на новом рынке, при этом особое внимание следует уделить культурным особенностям и потребительским предпочтениям, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Выход на международный рынок должен начинаться с комплексного анализа, а не с попытки сразу охватить как можно больше стран. Предпринимателю необходимо оценить спрос на свою продукцию, конкурентную среду, административные и законодательные требования, условия сертификации, логистические маршруты и возможности проведения трансграничных платежей",- сказал он в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". Важно, по его словам, заранее определить и модель работы на новом рынке: поставки через дистрибьютора, создание собственного представительства или локализация производства. "Отдельное внимание следует уделить культурным особенностям и потребительским предпочтениям, поскольку они напрямую влияют на востребованность продукции и выбор каналов сбыта",- подчеркнул собеседник агентства. Для компаний, которые только начинают экспортную деятельность, логичным первым направлением могут стать страны СНГ. Близость рынков, относительно понятные логистические маршруты, отработанные механизмы взаиморасчетов, схожесть деловых практик и потребительских предпочтений позволяют снизить первоначальные риски и получить необходимый опыт, считает Леер. "После освоения одного направления компании могут последовательно расширять географию поставок и выходить на более отдаленные рынки. Важную роль в этом процессе играют бизнес-миссии, международные выставки, отраслевые конференции и B2B-переговоры. Они позволяют не только изучить потенциальный рынок, но и установить прямые контакты с зарубежными партнерами",- заключил глава АЭИ. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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бизнес, россия, снг
Бизнес, РОССИЯ, СНГ
17:27 16.11.2026 (обновлено: 17:30 16.11.2026)
 

Глава АЭИ рассказал, как грамотно российскому бизнесу выйти на зарубежный рынок

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнес при выходе на рынки зарубежных стран должен провести комплексный анализ, оценить спрос на свою продукцию, конкурентную среду, заранее определить модель работы на новом рынке, при этом особое внимание следует уделить культурным особенностям и потребительским предпочтениям, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Выход на международный рынок должен начинаться с комплексного анализа, а не с попытки сразу охватить как можно больше стран. Предпринимателю необходимо оценить спрос на свою продукцию, конкурентную среду, административные и законодательные требования, условия сертификации, логистические маршруты и возможности проведения трансграничных платежей",- сказал он в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".
Важно, по его словам, заранее определить и модель работы на новом рынке: поставки через дистрибьютора, создание собственного представительства или локализация производства. "Отдельное внимание следует уделить культурным особенностям и потребительским предпочтениям, поскольку они напрямую влияют на востребованность продукции и выбор каналов сбыта",- подчеркнул собеседник агентства.
Для компаний, которые только начинают экспортную деятельность, логичным первым направлением могут стать страны СНГ. Близость рынков, относительно понятные логистические маршруты, отработанные механизмы взаиморасчетов, схожесть деловых практик и потребительских предпочтений позволяют снизить первоначальные риски и получить необходимый опыт, считает Леер.
"После освоения одного направления компании могут последовательно расширять географию поставок и выходить на более отдаленные рынки. Важную роль в этом процессе играют бизнес-миссии, международные выставки, отраслевые конференции и B2B-переговоры. Они позволяют не только изучить потенциальный рынок, но и установить прямые контакты с зарубежными партнерами",- заключил глава АЭИ.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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