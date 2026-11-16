https://1prime.ru/20261116/akort-875229658.html
В АКОРТ рассказали, от чего зависят наценки на российские сладости
В АКОРТ рассказали, от чего зависят наценки на российские сладости - 16.11.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ рассказали, от чего зависят наценки на российские сладости
Крупные торговые сети не применяют повышенные наценки к российским кондитерским изделиям по сравнению с импортными, а стоимость сладостей в первую очередь... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:42+0300
2026-11-16T09:42+0300
2026-11-16T09:42+0300
бизнес
россия
магнит
акорт
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Крупные торговые сети не применяют повышенные наценки к российским кондитерским изделиям по сравнению с импортными, а стоимость сладостей в первую очередь зависит от затрат производителей, заявил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Ранее в понедельник газета "Известия" написала, что кондитеры обвинили торговые сети страны в "дискриминации" российских производителей: по их данным, сети "Магнит" и "Пятерочка" устанавливают на отечественные сладости наценки в полтора-два раза выше, чем на импортные.
"Для российских и зарубежных товаров крупные торговые сети применяют единые принципы ценообразования: учитываются закупочные условия, ситуация на рынке и предложения конкурентов. Размер наценки зависит от объективных экономических факторов: затрат на логистику, маркетинговой поддержки, промоакций и спроса на конкретный товар. При этом страна производства товара на нее не влияет", - сказал Богданов.
Он пояснил, что стоимость кондитерских изделий формируется прежде всего у производителя, а торговая наценка играет второстепенную роль. По его словам, на себестоимость также влияет и состав продукта, в том числе доля какао - чем выше затраты на сырье, тем выше отпускная и вслед за ней розничная цена.
Глава АКОРТ подчеркнул, что в ассортименте крупных торговых сетей преобладает продукция отечественных кондитерских фабрик - доля российского шоколада и шоколадных батончиков составляет около 70%. Значительная часть продукции международных брендов также производится на российских фабриках.
Кондитерские изделия остаются одной из наиболее динамично развивающихся категорий, рассказал председатель ассоциации. Производители активно запускают новинки, а ассортимент отечественной продукции в торговых сетях расширяется.
Ритейлеры, в свою очередь, заинтересованы в увеличении представленности российских марок на полках и доступности востребованных потребителями товаров, заключил он.
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бизнес, россия, магнит, акорт
Бизнес, РОССИЯ, Магнит, АКОРТ
В АКОРТ рассказали, от чего зависят наценки на российские сладости
АКОРТ: крупные торговые сети не применяют повышенные наценки к российским сладостям
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Крупные торговые сети не применяют повышенные наценки к российским кондитерским изделиям по сравнению с импортными, а стоимость сладостей в первую очередь зависит от затрат производителей, заявил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Ранее в понедельник газета "Известия" написала, что кондитеры обвинили торговые сети страны в "дискриминации" российских производителей: по их данным, сети "Магнит" и "Пятерочка" устанавливают на отечественные сладости наценки в полтора-два раза выше, чем на импортные.
"Для российских и зарубежных товаров крупные торговые сети применяют единые принципы ценообразования: учитываются закупочные условия, ситуация на рынке и предложения конкурентов. Размер наценки зависит от объективных экономических факторов: затрат на логистику, маркетинговой поддержки, промоакций и спроса на конкретный товар. При этом страна производства товара на нее не влияет", - сказал Богданов.
Он пояснил, что стоимость кондитерских изделий формируется прежде всего у производителя, а торговая наценка играет второстепенную роль. По его словам, на себестоимость также влияет и состав продукта, в том числе доля какао - чем выше затраты на сырье, тем выше отпускная и вслед за ней розничная цена.
Глава АКОРТ подчеркнул, что в ассортименте крупных торговых сетей преобладает продукция отечественных кондитерских фабрик - доля российского шоколада и шоколадных батончиков составляет около 70%. Значительная часть продукции международных брендов также производится на российских фабриках.
Кондитерские изделия остаются одной из наиболее динамично развивающихся категорий, рассказал председатель ассоциации. Производители активно запускают новинки, а ассортимент отечественной продукции в торговых сетях расширяется.
Ритейлеры, в свою очередь, заинтересованы в увеличении представленности российских марок на полках и доступности востребованных потребителями товаров, заключил он.