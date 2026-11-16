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В АКОРТ рассказали, от чего зависят наценки на российские сладости

В АКОРТ рассказали, от чего зависят наценки на российские сладости - 16.11.2026, ПРАЙМ

В АКОРТ рассказали, от чего зависят наценки на российские сладости

Крупные торговые сети не применяют повышенные наценки к российским кондитерским изделиям по сравнению с импортными, а стоимость сладостей в первую очередь... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:42+0300

2026-11-16T09:42+0300

2026-11-16T09:42+0300

бизнес

россия

магнит

акорт

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Крупные торговые сети не применяют повышенные наценки к российским кондитерским изделиям по сравнению с импортными, а стоимость сладостей в первую очередь зависит от затрат производителей, заявил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Ранее в понедельник газета "Известия" написала, что кондитеры обвинили торговые сети страны в "дискриминации" российских производителей: по их данным, сети "Магнит" и "Пятерочка" устанавливают на отечественные сладости наценки в полтора-два раза выше, чем на импортные. "Для российских и зарубежных товаров крупные торговые сети применяют единые принципы ценообразования: учитываются закупочные условия, ситуация на рынке и предложения конкурентов. Размер наценки зависит от объективных экономических факторов: затрат на логистику, маркетинговой поддержки, промоакций и спроса на конкретный товар. При этом страна производства товара на нее не влияет", - сказал Богданов. Он пояснил, что стоимость кондитерских изделий формируется прежде всего у производителя, а торговая наценка играет второстепенную роль. По его словам, на себестоимость также влияет и состав продукта, в том числе доля какао - чем выше затраты на сырье, тем выше отпускная и вслед за ней розничная цена. Глава АКОРТ подчеркнул, что в ассортименте крупных торговых сетей преобладает продукция отечественных кондитерских фабрик - доля российского шоколада и шоколадных батончиков составляет около 70%. Значительная часть продукции международных брендов также производится на российских фабриках. Кондитерские изделия остаются одной из наиболее динамично развивающихся категорий, рассказал председатель ассоциации. Производители активно запускают новинки, а ассортимент отечественной продукции в торговых сетях расширяется. Ритейлеры, в свою очередь, заинтересованы в увеличении представленности российских марок на полках и доступности востребованных потребителями товаров, заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, магнит, акорт