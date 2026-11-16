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Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ, ориентировочно движение восстановится в середине дня в понедельник, сообщил... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:40+0300
2026-11-16T09:40+0300
2026-11-16T09:40+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ, ориентировочно движение восстановится в середине дня в понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня", - написал глава Крыма в своем канале на платформе "Макс". Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
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Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, Сергей Аксенов, ВСУ
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ
Аксенов: движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ