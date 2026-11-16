Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/aksenov-875229496.html
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ, ориентировочно движение восстановится в середине дня в понедельник, сообщил... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:40+0300
2026-11-16T09:40+0300
бизнес
россия
крым
керчь
сергей аксенов
всу
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/0e/860724006_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_e102178031af8dcdabfa876d07cc69ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ, ориентировочно движение восстановится в середине дня в понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня", - написал глава Крыма в своем канале на платформе "Макс". Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
крым
керчь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/0e/860724006_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_cd002efaca68197ae55d87b18cb4662f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым, керчь, сергей аксенов, всу
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, Сергей Аксенов, ВСУ
09:40 16.11.2026
 
Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ

Аксенов: движение по Крымскому мосту приостановлено из-за удара ВСУ

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ, ориентировочно движение восстановится в середине дня в понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня", - написал глава Крыма в своем канале на платформе "Макс".
Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
 
БизнесРОССИЯКРЫМКЕРЧЬСергей АксеновВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала