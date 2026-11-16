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Аксенов рассказал о восстановлении Крымского моста

Аксенов рассказал о восстановлении Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ

Аксенов рассказал о восстановлении Крымского моста

Все будет восстановлено после атаки ВСУ на Крымский мост, никаких сомнений в этом нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T21:17+0300

2026-11-16T21:17+0300

2026-11-16T21:22+0300

крым

сергей аксенов

всу

крымский мост

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Все будет восстановлено после атаки ВСУ на Крымский мост, никаких сомнений в этом нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В понедельник утром он сообщал, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, подчеркивал он. "В ходе совещания обсудили вопросы, связанные с устранением последствий вражеской атаки. Что и как нужно делать, понятно, необходимые ресурсы для этого есть. Все восстановим, никаких сомнений в этом нет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, движение автомобильного транспорта по мосту запущено в реверсивном режиме, а ограничений движения поездов нет. Он добавил, что ведется работа над решением одной из главных задач - налаживанием логистики.

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крым, сергей аксенов, всу, крымский мост