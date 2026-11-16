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Аксенов рассказал о восстановлении Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Аксенов рассказал о восстановлении Крымского моста
Аксенов рассказал о восстановлении Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ
Аксенов рассказал о восстановлении Крымского моста
Все будет восстановлено после атаки ВСУ на Крымский мост, никаких сомнений в этом нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T21:17+0300
2026-11-16T21:22+0300
крым
сергей аксенов
всу
крымский мост
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875261774.jpg?1794853356
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Все будет восстановлено после атаки ВСУ на Крымский мост, никаких сомнений в этом нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В понедельник утром он сообщал, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, подчеркивал он. "В ходе совещания обсудили вопросы, связанные с устранением последствий вражеской атаки. Что и как нужно делать, понятно, необходимые ресурсы для этого есть. Все восстановим, никаких сомнений в этом нет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, движение автомобильного транспорта по мосту запущено в реверсивном режиме, а ограничений движения поездов нет. Он добавил, что ведется работа над решением одной из главных задач - налаживанием логистики.
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крым, сергей аксенов, всу, крымский мост
КРЫМ, Сергей Аксенов, ВСУ, Крымский мост
21:17 16.11.2026 (обновлено: 21:22 16.11.2026)
 

Аксенов рассказал о восстановлении Крымского моста

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Все будет восстановлено после атаки ВСУ на Крымский мост, никаких сомнений в этом нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В понедельник утром он сообщал, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, подчеркивал он.
"В ходе совещания обсудили вопросы, связанные с устранением последствий вражеской атаки. Что и как нужно делать, понятно, необходимые ресурсы для этого есть. Все восстановим, никаких сомнений в этом нет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, движение автомобильного транспорта по мосту запущено в реверсивном режиме, а ограничений движения поездов нет. Он добавил, что ведется работа над решением одной из главных задач - налаживанием логистики.
 
КРЫМСергей АксеновВСУКрымский мост
 
 
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