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Российский рынок акций снижается с началом новой недели

Российский рынок акций снижается с началом новой недели - 16.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается с началом новой недели

Российский рынок акций с началом новой недели снижается на 0,1%, следует из данных Московской биржи. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:26+0300

2026-11-16T08:26+0300

2026-11-16T08:26+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом новой недели снижается на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск снижается на 0,1% относительно предыдущего закрытия, до 2 509,01 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.

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рынок, торги, россия, мосбиржа