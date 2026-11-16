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Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров "Яндекса" - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров "Яндекса"
Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров "Яндекса" - 16.11.2026, ПРАЙМ
Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров "Яндекса"
Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров "Яндекса", сообщила компания. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:57+0300
2026-11-16T17:57+0300
бизнес
финансы
яндекс
ес
ozon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875253496.jpg?1794841057
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров "Яндекса", сообщила компания. Ранее в понедельник Евросоюз включил Чачаву, структуры которого владеют долей в "Яндексе", и ряд других российских предпринимателей в санкционный список по России. "Яндекс объявляет о том, что Александр Чачава вышел из состава совета директоров МКПАО "Яндекс"", - говорится в сообщении компании. Там отметили, что изменение состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании. "Яндекс" продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров. В компании также подчеркнули, что персональные санкции Европейского союза в отношении Чачавы не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" - и дочерние компании группы. Ранее в ноябре пресс-служба Ozon сообщила, что структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО "О23", которая владеет 34,95% акций МКПАО "Озон".
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40
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40
бизнес, финансы, яндекс, ес, ozon
Бизнес, Финансы, Яндекс, ЕС, Ozon
17:57 16.11.2026
 

Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров "Яндекса"

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Инвестор Александр Чачава покинул совет директоров "Яндекса", сообщила компания.
Ранее в понедельник Евросоюз включил Чачаву, структуры которого владеют долей в "Яндексе", и ряд других российских предпринимателей в санкционный список по России.
"Яндекс объявляет о том, что Александр Чачава вышел из состава совета директоров МКПАО "Яндекс"", - говорится в сообщении компании.
Там отметили, что изменение состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании. "Яндекс" продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров.
В компании также подчеркнули, что персональные санкции Европейского союза в отношении Чачавы не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" - и дочерние компании группы.
Ранее в ноябре пресс-служба Ozon сообщила, что структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО "О23", которая владеет 34,95% акций МКПАО "Озон".
 
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