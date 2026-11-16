https://1prime.ru/20261116/aleksandrov-875259591.html

Мосгорсуд признал завещание основателя бренда "Б. Ю. Александров" действительным

Мосгорсуд признал завещание основателя бренда "Б. Ю. Александров" действительным - 16.11.2026, ПРАЙМ

Мосгорсуд признал завещание основателя бренда "Б. Ю. Александров" действительным

Мосгорсуд по иску Ольги Александровой, вдовы основателя компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б. Ю. Александров", признал... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:53+0300

2026-11-16T19:53+0300

2026-11-16T19:53+0300

бизнес

общество

россия

ольга александрова

мосгорсуд

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Мосгорсуд по иску Ольги Александровой, вдовы основателя компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б. Ю. Александров", признал завещание Бориса Александрова, по которому он оставил товарные знаки своей дочери Екатерине, действительным, теперь оно может быть исполнено, сообщил РИА Новости адвокат заявительницы Дмитрий Ильчаков. "Сегодняшним решением иск вдовы о признании рукописного завещания действительным был удовлетворен. Второе требование было – признать право собственности за дочерью Екатериной Борисовной на пять товарных знаков. Его отменили из-за избыточности – по тексту завещания ей и так завещаны права на пять знаков. Теперь Екатерина Борисовна и Ольга Михайловна смогут заключить соглашение о разделе прав на товарные знаки, тем самым сохранена воля наследодателя и устранена правовая неопределенность", - рассказал собеседник агентства. Необходимость в иске, по словам Ильчакова, возникла, так как завещание ранее было изъято по заявлению внебрачной дочери Александрова Натальи Кокоты, а затем уничтожено. Эти действия заблокировали права наследников на вступление в права наследования на почти шесть лет, подчеркнул адвокат. "Шесть лет ныне 78-летняя супруга не могла получить наследство, теперь завещание может быть исполнено, наследники могут получить активы как по завещанию, так и по закону. Сложившаяся ранее ситуация была на руку производителю, который за время наследственных споров тоннами производил молочную продукцию, единолично получая прибыль и не выплачивая роялти, тогда как наследники были отодвинуты", - отметил адвокат. Основатель компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б. Ю. Александров" Борис Александров скончался 30 ноября 2020 года. По словам адвоката, еще будучи в больнице Александров написал завещание от руки. После его смерти стало известно о существовании еще одной дочери Александрова - Натальи Кокоте, из-за чего возникшей неопределенности вдова покойного Ольга, сын Константин и дочь Екатерина не смогли вступить в наследство. Вдова подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. Однако районный суд, а затем и апелляция отказали Александровой. Адвокат, ссылаясь на завещание покойного, рассказал, что дочь Александрова Екатерина получила исключительное право собственности на товарные знаки на продукцию, в том числе на легендарные глазированные сырки. В свою очередь вдова по завещанию получила 1/8 доли на товарные знаки продукции, а также долю в наследстве. Кокота не согласилась и написала заявление в полицию о подделке завещания, из-за чего выдача свидетельств о праве на наследство была остановлена — это стало началом длительных судебных разбирательств за наследство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, ольга александрова, мосгорсуд