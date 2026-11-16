https://1prime.ru/20261116/alihanov-875252541.html

Алиханов предложил встроить сервисы вендоров электрозарядок в "Атом"

Алиханов предложил встроить сервисы вендоров электрозарядок в "Атом" - 16.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов предложил встроить сервисы вендоров электрозарядок в "Атом"

Глава Минпромторга России Антон Алиханов, как пользователь электромобиля "Атом", выразил пожелания, чтобы сервисы вендоров электрозарядок были уже встроены в... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:39+0300

2026-11-16T17:39+0300

2026-11-16T17:39+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов, как пользователь электромобиля "Атом", выразил пожелания, чтобы сервисы вендоров электрозарядок были уже встроены в автомобиль. "Хотелось бы, чтобы все было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров. Чтобы все-таки концепция автомобиль, как гаджет, где все…, все сервисы", - сказал министр в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России". В середине сентября министр сообщил журналистам о приобретении нового электромобиля "Атом". Электромобиль выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг