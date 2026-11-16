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Алиханов предложил встроить сервисы вендоров электрозарядок в "Атом"
Алиханов предложил встроить сервисы вендоров электрозарядок в "Атом" - 16.11.2026, ПРАЙМ
Алиханов предложил встроить сервисы вендоров электрозарядок в "Атом"
Глава Минпромторга России Антон Алиханов, как пользователь электромобиля "Атом", выразил пожелания, чтобы сервисы вендоров электрозарядок были уже встроены в... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:39+0300
2026-11-16T17:39+0300
2026-11-16T17:39+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов, как пользователь электромобиля "Атом", выразил пожелания, чтобы сервисы вендоров электрозарядок были уже встроены в автомобиль.
"Хотелось бы, чтобы все было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров. Чтобы все-таки концепция автомобиль, как гаджет, где все…, все сервисы", - сказал министр в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
В середине сентября министр сообщил журналистам о приобретении нового электромобиля "Атом". Электромобиль выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов, как пользователь электромобиля "Атом", выразил пожелания, чтобы сервисы вендоров электрозарядок были уже встроены в автомобиль.
"Хотелось бы, чтобы все было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров. Чтобы все-таки концепция автомобиль, как гаджет, где все…, все сервисы", - сказал министр в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
В середине сентября министр сообщил журналистам о приобретении нового электромобиля "Атом". Электромобиль выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам.