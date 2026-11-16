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Алиханов назвал пятерку лидеров российской экспортной продукции

Алиханов назвал пятерку лидеров российской экспортной продукции - 16.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал пятерку лидеров российской экспортной продукции

Пятеркой лидеров в области экспортной продукции России являются товары цветной металлургии, машиностроения, черной металлургии, удобрения и химпрома, заявил... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:19+0300

промышленность

россия

москва

антон алиханов

минпромторг

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Москва, 16 ноя - ПРАЙМ. Пятеркой лидеров в области экспортной продукции России являются товары цветной металлургии, машиностроения, черной металлургии, удобрения и химпрома, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "Если углубляться в отраслевой разрез экспорта, то в пятерке лидеров находится продукция цветной металлургии, машиностроения, черной металлургии, удобрения, химическая продукция. Среди конкретных примеров поставок промышленной продукции коммуникационное оборудование, изделия из пластмасс, радиолокационная аппаратура, вагоны и многое другое", - сказал министр. Он подчеркнул, что в настоящее время российская промышленность накопила достаточный потенциал в бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции, специализированной и сельскохозяйственной технике, авиастроении, автомобильной промышленности, фармацевтической продукции и медтехнике. В этом направлении ожидается значительный рост поставок в будущем. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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промышленность, россия, москва, антон алиханов, минпромторг