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Алиханов назвал пятерку лидеров российской экспортной продукции - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Алиханов назвал пятерку лидеров российской экспортной продукции
Алиханов назвал пятерку лидеров российской экспортной продукции - 16.11.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал пятерку лидеров российской экспортной продукции
Пятеркой лидеров в области экспортной продукции России являются товары цветной металлургии, машиностроения, черной металлургии, удобрения и химпрома, заявил... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:16+0300
2026-11-16T19:19+0300
промышленность
россия
москва
антон алиханов
минпромторг
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Москва, 16 ноя - ПРАЙМ. Пятеркой лидеров в области экспортной продукции России являются товары цветной металлургии, машиностроения, черной металлургии, удобрения и химпрома, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "Если углубляться в отраслевой разрез экспорта, то в пятерке лидеров находится продукция цветной металлургии, машиностроения, черной металлургии, удобрения, химическая продукция. Среди конкретных примеров поставок промышленной продукции коммуникационное оборудование, изделия из пластмасс, радиолокационная аппаратура, вагоны и многое другое", - сказал министр. Он подчеркнул, что в настоящее время российская промышленность накопила достаточный потенциал в бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции, специализированной и сельскохозяйственной технике, авиастроении, автомобильной промышленности, фармацевтической продукции и медтехнике. В этом направлении ожидается значительный рост поставок в будущем. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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промышленность, россия, москва, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
19:16 16.11.2026 (обновлено: 19:19 16.11.2026)
 

Алиханов назвал пятерку лидеров российской экспортной продукции

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Москва, 16 ноя - ПРАЙМ. Пятеркой лидеров в области экспортной продукции России являются товары цветной металлургии, машиностроения, черной металлургии, удобрения и химпрома, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".
"Если углубляться в отраслевой разрез экспорта, то в пятерке лидеров находится продукция цветной металлургии, машиностроения, черной металлургии, удобрения, химическая продукция. Среди конкретных примеров поставок промышленной продукции коммуникационное оборудование, изделия из пластмасс, радиолокационная аппаратура, вагоны и многое другое", - сказал министр.
Он подчеркнул, что в настоящее время российская промышленность накопила достаточный потенциал в бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции, специализированной и сельскохозяйственной технике, авиастроении, автомобильной промышленности, фармацевтической продукции и медтехнике. В этом направлении ожидается значительный рост поставок в будущем.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ПромышленностьРОССИЯМОСКВААнтон АлихановМинпромторг
 
 
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