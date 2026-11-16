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Алиханов рассказал о роли Ермаковского ГОКа

Алиханов рассказал о роли Ермаковского ГОКа - 16.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о роли Ермаковского ГОКа

Горнообогатительный комбинат по производству бериллиевой продукции в России закроет потребности атомной, космической, электронной и других отраслей, сказал... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Горнообогатительный комбинат по производству бериллиевой продукции в России закроет потребности атомной, космической, электронной и других отраслей, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "По линии редких и редкоземельных металлов реализуется проект строительства ГОКа и завода для производства бериллиевой продукции ("Ермаковское"), который закроет потребности атомной, космической, электронной и других отраслей", - отметил министр. Он отметил, что в отрасли металлургии идет создание комплексов по производству титанового сортопроката, металлического цинка, горяче- и холоднокатанного проката нержавеющих и коррозионных сталей, спецсплавов и спецсталей. В августе президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината (ГОК), входящего в компанию "Ареал" (ранее Highland Gold). Стратегическое Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кижингинском районе Бурятии, к востоку от Улан-Удэ. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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промышленность, россия, бурятия, улан-удэ, антон алиханов, владимир путин, минпромторг