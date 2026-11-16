https://1prime.ru/20261116/asja-875230498.html
АСИ будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР
АСИ будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР - 16.11.2026, ПРАЙМ
АСИ будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР
Агентство стратегических инициатив (АСИ) будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР для продвижения отечественных товаров в Китае,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T10:04+0300
2026-11-16T10:04+0300
2026-11-16T10:04+0300
россия
технологии
китай
кнр
агентство стратегических инициатив
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875230498.jpg?1794812655
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР для продвижения отечественных товаров в Китае, сообщила журналистам глава представительства агентства в ДФО Ольга Курилова.
"Работа с блогерами для повышения узнаваемости брендов – это агентство на себя готово брать", - заявила Курилова.
В сентябре, в рамках Восточного экономического форума, одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань, запускала прямой эфир по продвижению российских товаров. За 4 дня суммарные продажи этих товаров в Китай превысили 1 миллиард рублей.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, китай, кнр, агентство стратегических инициатив
РОССИЯ, Технологии, КИТАЙ, КНР, Агентство стратегических инициатив
АСИ будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР
АСИ будет помогать брендам сотрудничать с блогерами из КНР для продвижения товаров в Китае
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР для продвижения отечественных товаров в Китае, сообщила журналистам глава представительства агентства в ДФО Ольга Курилова.
"Работа с блогерами для повышения узнаваемости брендов – это агентство на себя готово брать", - заявила Курилова.
В сентябре, в рамках Восточного экономического форума, одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань, запускала прямой эфир по продвижению российских товаров. За 4 дня суммарные продажи этих товаров в Китай превысили 1 миллиард рублей.