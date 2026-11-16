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АСИ будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР

АСИ будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР - 16.11.2026, ПРАЙМ

АСИ будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР

Агентство стратегических инициатив (АСИ) будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР для продвижения отечественных товаров в Китае,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T10:04+0300

2026-11-16T10:04+0300

2026-11-16T10:04+0300

россия

технологии

китай

кнр

агентство стратегических инициатив

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) будет помогать российским брендам сотрудничать с блогерами из КНР для продвижения отечественных товаров в Китае, сообщила журналистам глава представительства агентства в ДФО Ольга Курилова. "Работа с блогерами для повышения узнаваемости брендов – это агентство на себя готово брать", - заявила Курилова. В сентябре, в рамках Восточного экономического форума, одна из самых влиятельных китайских блогеров в сфере электронной коммерции Ян Жуньсинь, известная под псевдонимом Даньдань, запускала прямой эфир по продвижению российских товаров. За 4 дня суммарные продажи этих товаров в Китай превысили 1 миллиард рублей.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, китай, кнр, агентство стратегических инициатив