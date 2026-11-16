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АСВ просит привлечь к субсидиарной ответственности экс-топов банка "Югра"
АСВ просит привлечь к субсидиарной ответственности экс-топов банка "Югра" - 16.11.2026, ПРАЙМ
АСВ просит привлечь к субсидиарной ответственности экс-топов банка "Югра"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит арбитражный суд Московского округа полностью удовлетворить свое заявление о привлечении к субсидиарной... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:58+0300
2026-11-16T18:58+0300
2026-11-16T18:58+0300
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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит арбитражный суд Московского округа полностью удовлетворить свое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося банка "Югра", оцениваемым сейчас примерно в 173,6 миллиарда рублей, его бывших контролирующих лиц, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее суды двух инстанций привлекли к такой ответственности только экс-бенефициара Алексея Хотина и четырех бывших руководителей - двоих экс-предправления Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева, экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нину Чернову.
Они были признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства. Между тем, в заявлении АСВ ответчиками были указаны 20 физлиц и компания "Комплексные инвестиции".
Кассационная жалоба АСВ на судебные акты двух инстанций 13 ноября поступила в окружной суд, к рассмотрению она еще не назначена.
Ранее арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда рублей Хотина, Шиляева и Гусева. Из конкретного имущества в судебном акте поименовано только машиноместо на улице Кашенкин Луг в Москве кадастровой стоимостью около 1,2 миллиона рублей.
Размер субсидиарной ответственности будет определен позже. На 1 апреля 2022 года неудовлетворенные требования кредиторов банка оценивались почти в 180,9 миллиарда рублей, на 1 июля этого года – в сумму около 173,6 миллиарда рублей.
Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.
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финансы, банки, бизнес, москва, алексей хотин, асв, агентство по страхованию вкладов, югра
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Алексей Хотин, АСВ, Агентство по страхованию вкладов, ЮГРА
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит арбитражный суд Московского округа полностью удовлетворить свое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося банка "Югра", оцениваемым сейчас примерно в 173,6 миллиарда рублей, его бывших контролирующих лиц, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее суды двух инстанций привлекли к такой ответственности только экс-бенефициара Алексея Хотина и четырех бывших руководителей - двоих экс-предправления Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева, экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нину Чернову.
Они были признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства. Между тем, в заявлении АСВ ответчиками были указаны 20 физлиц и компания "Комплексные инвестиции".
Кассационная жалоба АСВ на судебные акты двух инстанций 13 ноября поступила в окружной суд, к рассмотрению она еще не назначена.
Ранее арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда рублей Хотина, Шиляева и Гусева. Из конкретного имущества в судебном акте поименовано только машиноместо на улице Кашенкин Луг в Москве кадастровой стоимостью около 1,2 миллиона рублей.
Размер субсидиарной ответственности будет определен позже. На 1 апреля 2022 года неудовлетворенные требования кредиторов банка оценивались почти в 180,9 миллиарда рублей, на 1 июля этого года – в сумму около 173,6 миллиарда рублей.
Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.