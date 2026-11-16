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Ушаков рассказал, кто примет участие в деловом саммите АТЭС
Ушаков рассказал, кто примет участие в деловом саммите АТЭС - 16.11.2026, ПРАЙМ
Ушаков рассказал, кто примет участие в деловом саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании делового саммита АТЭС в Китае в среду, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:16+0300
2026-11-16T17:16+0300
2026-11-16T17:16+0300
мировая экономика
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франция
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании делового саммита АТЭС в Китае в среду, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. "Она (рабочая программа Путина - ред.) начинается 18 ноября с участия нашего президента в заседании делового саммита АТЭС. Владимир Путин выступит перед представителями крупнейших компаний, изложит наши оценки ситуации в мировом хозяйстве, результаты, естественно, и нашей экономики. И представит инвестиционный потенциал нашей страны", - сказал Ушаков. Он отметил, что Путин выступит после председателя КНР Си Цзиньпина, который откроет деловой саммит.По его словам, на российско-китайских переговорах в расширенном составе будут обсуждаться вопросы энергетики, финансов и развития искусственного интеллекта.Ушаков отметил, что в саммите примут участие представители бизнеса из всех его стран-участниц, а также компаний из списка 500 крупнейших мировых предприятий."От России будут представители более 30 фирм и компаний. Буквально из всех сфер нашей национальной экономики. Назову некоторые компании - это "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", конечно же "Яндекс", "Вайлдберриз" и многие другие", - сказал он.
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Мировая экономика, КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, АТЭС
Ушаков рассказал, кто примет участие в деловом саммите АТЭС
Ушаков: Путин примет участие в заседании делового саммита АТЭС 18 ноября
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании делового саммита АТЭС в Китае в среду, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.
"Она (рабочая программа Путина - ред.) начинается 18 ноября с участия нашего президента в заседании делового саммита АТЭС. Владимир Путин выступит перед представителями крупнейших компаний, изложит наши оценки ситуации в мировом хозяйстве, результаты, естественно, и нашей экономики. И представит инвестиционный потенциал нашей страны", - сказал Ушаков.
Он отметил, что Путин выступит после председателя КНР Си Цзиньпина, который откроет деловой саммит.
По его словам, на российско-китайских переговорах в расширенном составе будут обсуждаться вопросы энергетики, финансов и развития искусственного интеллекта.
Ушаков отметил, что в саммите примут участие представители бизнеса из всех его стран-участниц, а также компаний из списка 500 крупнейших мировых предприятий.
"От России будут представители более 30 фирм и компаний. Буквально из всех сфер нашей национальной экономики. Назову некоторые компании - это "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", конечно же "Яндекс", "Вайлдберриз" и многие другие", - сказал он.