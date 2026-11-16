https://1prime.ru/20261116/ates-875250841.html

Ушаков рассказал, кто примет участие в деловом саммите АТЭС

Ушаков рассказал, кто примет участие в деловом саммите АТЭС - 16.11.2026, ПРАЙМ

Ушаков рассказал, кто примет участие в деловом саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании делового саммита АТЭС в Китае в среду, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:16+0300

2026-11-16T17:16+0300

2026-11-16T17:16+0300

мировая экономика

китай

великобритания

франция

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875250841.jpg?1794838618

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании делового саммита АТЭС в Китае в среду, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. "Она (рабочая программа Путина - ред.) начинается 18 ноября с участия нашего президента в заседании делового саммита АТЭС. Владимир Путин выступит перед представителями крупнейших компаний, изложит наши оценки ситуации в мировом хозяйстве, результаты, естественно, и нашей экономики. И представит инвестиционный потенциал нашей страны", - сказал Ушаков. Он отметил, что Путин выступит после председателя КНР Си Цзиньпина, который откроет деловой саммит.По его словам, на российско-китайских переговорах в расширенном составе будут обсуждаться вопросы энергетики, финансов и развития искусственного интеллекта.Ушаков отметил, что в саммите примут участие представители бизнеса из всех его стран-участниц, а также компаний из списка 500 крупнейших мировых предприятий."От России будут представители более 30 фирм и компаний. Буквально из всех сфер нашей национальной экономики. Назову некоторые компании - это "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", конечно же "Яндекс", "Вайлдберриз" и многие другие", - сказал он.

китай

великобритания

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, великобритания, франция, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, атэс