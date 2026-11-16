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Reuters оценили убытки крупнейших авиакомпаний США из-за сбоя полетов

Reuters оценили убытки крупнейших авиакомпаний США из-за сбоя полетов - 16.11.2026, ПРАЙМ

Reuters оценили убытки крупнейших авиакомпаний США из-за сбоя полетов

Четыре крупнейшие авиакомпании США - ⁠American Airlines, Delta ⁠Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines - понесли убытки в 345 миллионов долларов из-за... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T21:50+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Четыре крупнейшие авиакомпании США - ⁠American Airlines, Delta ⁠Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines - понесли убытки в 345 миллионов долларов из-за сбоя в работе аэропортов и запрета на вылеты в стране в пятницу, сообщило агентство Рейтер. Агентство отмечает, что из-за запрета вылетов в пятницу и сбоя в графике в период с 13 до 16 ноября было отменено более 18,5 тысяч рейсов. "По оценкам брокерской компании Bernstein, четыре крупнейшие авиакомпании США понесли убытки в размере 345 миллионов долларов после того, как в пятницу в результате общенациональной приостановки полетов было нарушено расписание рейсов на весь период выходных", - пишет Рейтер. Из четырех крупнейших авиаперевозчиков, наибольшие трудности с восстановлением нормальной работы испытала компания American Airlines, отменив 22% своих воскресных рейсов, приводит агентство оценку аналитиков компании BofA. Перевозчики Delta ⁠Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines в свою очередь отменили 5%, 4% и 3% рейсов 15 ноября. При этом, по данным экспертов, еще одна крупная компания - JetBlue - была вынуждена отменить 28% вылетов в воскресенье. В США в пятницу во всех аэропортах на 4,5 часа запретили вылеты, такое в истории страны случалось только трижды, в первый раз после терактов 11 сентября 2001 года. При этом власти США не считают, что сбой в работе аэропортов стал результатом злонамеренных действий и саботажа, а американский лидер Дональд Трамп назвал причиной инцидента старое оборудование. По оценке авиационной аналитической компании Cirium, представленной РИА Новости, запрет на полеты затронул более 1,5 миллиона пассажиров.

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бизнес, сша, дональд трамп, american airlines, united airlines