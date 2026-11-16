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Австрия в сентябре стала крупнейшим поставщиком часов в Россию

Австрия в сентябре стала крупнейшим поставщиком часов в Россию - 16.11.2026, ПРАЙМ

Австрия в сентябре стала крупнейшим поставщиком часов в Россию

Австрия в сентябре стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком часов в Россию, нарастив экспорт в 16 раз к августу - почти до 247 тысяч евро, следует из... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:17+0300

2026-11-16T22:17+0300

2026-11-16T22:17+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Австрия в сентябре стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком часов в Россию, нарастив экспорт в 16 раз к августу - почти до 247 тысяч евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА Новости. При этом в годовом выражении показатель упал в 2,2 раза. За девять месяцев 2026 года Австрия поставила в Россию часов на сумму 995 тысяч евро, что на 21% меньше аналогичного показателя 2025 года. Второе место по импорту часов из Евросоюза заняла Италия - страна поставила в Россию часов на сумму почти 108 тысяч евро, значение увеличилось на 37% в месячном выражении и в 5,7 раза - в годовом. С начала года закупки итальянских часов выросли на 20% - до 233 тысяч евро. Тройку крупнейших поставщиков часов в Россию за сентябрь замыкает Польша, импортировавшая продукции на 70 тысяч евро, что более чем втрое превышает значение августа. В январе-сентябре показатель увеличился в 1,5 раза и составил 579 тысяч евро. Всего в странах Евросоюза в сентябре Россией было закуплено часов на сумму 445 тысяч евро - значение выросло в месячном выражении в 2,8 раза, но снизилось почти в 1,4 раза к сентябрю 2025 года. С начала года импорт часов в Россию составил 3,16 миллиона евро, увеличившись на 8,5%.

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мировая экономика, австрия, италия, польша, ес