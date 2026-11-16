https://1prime.ru/20261116/bank-875230667.html
Банк России купил юаней на внутреннем рынке на 15,1 миллиарда рублей
Банк России купил юаней на внутреннем рынке на 15,1 миллиарда рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ
Банк России купил юаней на внутреннем рынке на 15,1 миллиарда рублей
Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 13 ноября составил 15,1 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T10:10+0300
2026-11-16T10:10+0300
2026-11-16T10:11+0300
рынок
финансы
банки
минфин
банк россии
фнб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875230667.jpg?1794813076
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 13 ноября составил 15,1 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 9 ноября по 4 декабря на 312,63 миллиарда рублей (по 15,6 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны анонсировал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, банки, минфин, банк россии, фнб
Рынок, Финансы, Банки, Минфин, Банк России, ФНБ
Банк России купил юаней на внутреннем рынке на 15,1 миллиарда рублей
Центробанк 13 ноября купил юаней на внутреннем рынке на 15,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 13 ноября составил 15,1 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 9 ноября по 4 декабря на 312,63 миллиарда рублей (по 15,6 миллиарда рублей в день).
ЦБ РФ со своей стороны анонсировал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.