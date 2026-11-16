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Биткоин на грани и может рухнуть до 60 тысяч долларов, пишет Bloomberg - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Биткоин на грани и может рухнуть до 60 тысяч долларов, пишет Bloomberg
Биткоин на грани и может рухнуть до 60 тысяч долларов, пишет Bloomberg - 16.11.2026, ПРАЙМ
Биткоин на грани и может рухнуть до 60 тысяч долларов, пишет Bloomberg
Рынок криптовалюты готовится к дальнейшему падению биткоина до отметки в 60 тысяч долларов, пишет Bloomberg. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:55+0300
2026-11-16T18:55+0300
биткоин
финансы
рынок криптовалюты
криптовалюта
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рынок криптовалюты готовится к дальнейшему падению биткоина до отметки в 60 тысяч долларов, пишет Bloomberg."Трейдеры опционов на биткоин готовятся к новым убыткам после резкой распродажи на прошлой неделе, поскольку более жесткие перспективы процентных ставок и уход от рисков усиливают мрачные настроения вокруг криптовалюты", — отмечает агентство.Как отмечает агентство, в понедельник наибольший объем интереса по пут-опционам на бирже Deribit был сосредоточен на уровне страйка в 60 тысяч долларов. Этот уровень примерно на 8% ниже текущей цены биткоина в районе 65 тысяч долларов. При этом на прошлой неделе биткоин упал на 12%, а на выходных достиг четырехмесячного минимума около 62 тысяч долларов, прежде чем частично отыграть потери."Участники рынка стремились хеджировать краткосрочный риск снижения через опционы в условиях очень низкой ликвидности", — приводит агентство слова соучредителя Orbit Markets Кэролайн Морон.По ее словам, среди трейдеров наблюдается высокий спрос на защиту от дальнейшего падения."Уровень 60 тысяч долларов зарекомендовал себя как сильная поддержка, устояв дважды в этом году и на протяжении всего 2024 года", — отметила Морон.Она добавила, что пробой ниже этого уровня может нанести серьезный урон рынку, поскольку очевидной поддержки до 40 тысяч долларов нет.При этом главный аналитик ViaBTC Джефф Ко считает, что биткоин может приближаться к развороту. По его мнению, падение до 62 тысяч долларов на выходных "вымыло" значительную часть спекулятивных позиций с плечом, что создает "более здоровую базу для восстановления".
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биткоин, финансы, рынок криптовалюты, криптовалюта
Биткоин, Финансы, рынок криптовалюты, криптовалюта
18:55 16.11.2026
 
Биткоин на грани и может рухнуть до 60 тысяч долларов, пишет Bloomberg

Bloomberg: трейдеры опционов готовятся к падению биткоина до 60 тысяч долларов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рынок криптовалюты готовится к дальнейшему падению биткоина до отметки в 60 тысяч долларов, пишет Bloomberg.
"Трейдеры опционов на биткоин готовятся к новым убыткам после резкой распродажи на прошлой неделе, поскольку более жесткие перспективы процентных ставок и уход от рисков усиливают мрачные настроения вокруг криптовалюты", — отмечает агентство.
Как отмечает агентство, в понедельник наибольший объем интереса по пут-опционам на бирже Deribit был сосредоточен на уровне страйка в 60 тысяч долларов. Этот уровень примерно на 8% ниже текущей цены биткоина в районе 65 тысяч долларов. При этом на прошлой неделе биткоин упал на 12%, а на выходных достиг четырехмесячного минимума около 62 тысяч долларов, прежде чем частично отыграть потери.
"Участники рынка стремились хеджировать краткосрочный риск снижения через опционы в условиях очень низкой ликвидности", — приводит агентство слова соучредителя Orbit Markets Кэролайн Морон.
По ее словам, среди трейдеров наблюдается высокий спрос на защиту от дальнейшего падения.
"Уровень 60 тысяч долларов зарекомендовал себя как сильная поддержка, устояв дважды в этом году и на протяжении всего 2024 года", — отметила Морон.
Она добавила, что пробой ниже этого уровня может нанести серьезный урон рынку, поскольку очевидной поддержки до 40 тысяч долларов нет.
При этом главный аналитик ViaBTC Джефф Ко считает, что биткоин может приближаться к развороту. По его мнению, падение до 62 тысяч долларов на выходных "вымыло" значительную часть спекулятивных позиций с плечом, что создает "более здоровую базу для восстановления".
 
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