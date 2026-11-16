https://1prime.ru/20261116/biznesmeny-875255843.html

Партнеры Влада А4 попросили исключить кипрскую компанию из ООО "Бумажная бумага"

Партнеры Влада А4 попросили исключить кипрскую компанию из ООО "Бумажная бумага" - 16.11.2026, ПРАЙМ

Партнеры Влада А4 попросили исключить кипрскую компанию из ООО "Бумажная бумага"

Бизнесмены Алексей Клочков и Виталиус Паулюс, которым в производившем чипсы ООО "Бумажная бумага" принадлежит по 27,5%, просят исключить из числа участников... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:37+0300

2026-11-16T18:37+0300

2026-11-16T19:04+0300

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Бизнесмены Алексей Клочков и Виталиус Паулюс, которым в производившем чипсы ООО "Бумажная бумага" принадлежит по 27,5%, просят исключить из числа участников этой компании владеющую долей в 45% кипрскую A4Group Limited блогера Владислава Бумаги (Влад А4), говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Иск Клочкова и Паулюса поступил в суд в октябре и пока оставлен без движения, так как истцы не приложили к исковому заявлению устав компании "Бумажная бумага", на положениях которого они основывают свое требование, а также выписку о юридическом статусе ответчика A4Group Limited. Суд предложил истцам устранить недостатки до 7 декабря. Компания "Бумажная бумага" была образована в июне 2021 года для производства снеков. В частности, она выпускала картофельные чипсы под брендом Lava-lava. Выручка компании в 2024 году, по данным сервиса "БИР-Аналитик", превысила 1,5 миллиарда рублей, при этом она получила убыток почти в 111 миллионов рублей, за 2025 год выручка составила почти 152 миллиона рублей, с чистой прибылью свыше 86 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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