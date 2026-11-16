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Болгария заблокировала санкции ЕС против двух работающих в России банков

Болгария заблокировала санкции ЕС против двух работающих в России банков - 16.11.2026, ПРАЙМ

Болгария заблокировала санкции ЕС против двух работающих в России банков

Болгария добилась исключения из санкционного списка Евросоюза двух действующих в России банков с болгарским капиталом, заявила глава МИД страны Велислава... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T21:26+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Болгария добилась исключения из санкционного списка Евросоюза двух действующих в России банков с болгарским капиталом, заявила глава МИД страны Велислава Петрова. В понедельник Совет ЕС опубликовал список из почти 50 российских банков, против которых вводятся санкции. "Болгария настояла на исключении из санкционного списка ЕС двух действующих в России банков с мажоритарным болгарским участием: "Первого инвестиционного банка" и "Инвестиционного корпоративного банка", - приводит слова Петровой Болгарское национальное радио. Петрова отметила, что данные банки принадлежат болгарским компаниям и не проводят операции со средствами лиц, включенных в санкционные списки. Россия неоднократно заявляла, что односторонние санкции ЕС незаконны и не способны заставить Москву отказаться от своих принципиальных позиций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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