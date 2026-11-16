https://1prime.ru/20261116/borsch-875252306.html
В России рекомендовали подавать борщ с чесноком и салом
В России рекомендовали подавать борщ с чесноком и салом - 16.11.2026, ПРАЙМ
В России рекомендовали подавать борщ с чесноком и салом
Борщ в России нужно подавать горячим, блюдо рекомендуется сервировать со сметаной, салом, чесноком и зеленью, а также пампушами или ватрушками с несладкой... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:33+0300
2026-11-16T17:33+0300
2026-11-16T17:38+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Борщ в России нужно подавать горячим, блюдо рекомендуется сервировать со сметаной, салом, чесноком и зеленью, а также пампушами или ватрушками с несладкой начинкой, следует из ГОСТа русской кухни, с которыми ознакомилось РИА Новости. Борщ является кисло-сладким заправочным супом на основе бульона, в состав которого входят свекла и капуста в свежем или квашеном виде. Для такого блюда обязательно используется кислый компонент, например, квашеная свекла, ржаной или свекольный квас, лимонный сок или уксус. Выделяют различные сезонные и региональные виды борща: холодный, зеленый, кубанский, малороссийский, московский, сибирский и другие разновидности. Для зеленого борща допускается отсутствие в составе свеклы и капусты. Кроме того, борщ может быть приготовлен с заменой капусты на свекольную ботву. В новый ГОСТ русской кухни вошел и гороховой суп. Он представляет из себя суп-пюре из сушеного или свежего гороха на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона. Основными ингредиентами блюда являются сушеный горох; допускается использование свежего гороха. Бульон готовят из костей мясных или ветчинных; копченой свиной грудинки, ребрышек, ветчины или корейки. При варке бульона возможно использование баранины, птицы либо рыбы - в свежем, копченом или сушеном виде. Возможно приготовление постного варианта на основе овощного или грибного бульона. Щи представлены в новом ГОСТе в четырех видах. Так, для щей из свежей капусты основными ингредиентами являются белокочанная свежая капуста, бульон, основной ингредиент бульона. В случае с зелеными щами используются для заправочной части щавель, шпинат, рассада капусты, репы или свеклы, крапива и другая зелень. Кислые щи в свою очередь отличаются наличием в основных ингредиентах квашеной капусты. А вот самым богатым набором основных ингредиентов могут похвастаться щи рахмановские. Так, помимо зелени в них для бульона используется речная рыба, рыба осетровых пород и овощи.
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бизнес, здоровье, общество
Бизнес, Здоровье, Общество
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Борщ в России нужно подавать горячим, блюдо рекомендуется сервировать со сметаной, салом, чесноком и зеленью, а также пампушами или ватрушками с несладкой начинкой, следует из ГОСТа русской кухни, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Борщ является кисло-сладким заправочным супом на основе бульона, в состав которого входят свекла и капуста в свежем или квашеном виде. Для такого блюда обязательно используется кислый компонент, например, квашеная свекла, ржаной или свекольный квас, лимонный сок или уксус.
Выделяют различные сезонные и региональные виды борща: холодный, зеленый, кубанский, малороссийский, московский, сибирский и другие разновидности. Для зеленого борща допускается отсутствие в составе свеклы и капусты. Кроме того, борщ может быть приготовлен с заменой капусты на свекольную ботву.
В новый ГОСТ русской кухни вошел и гороховой суп. Он представляет из себя суп-пюре из сушеного или свежего гороха на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона.
Основными ингредиентами блюда являются сушеный горох; допускается использование свежего гороха. Бульон готовят из костей мясных или ветчинных; копченой свиной грудинки, ребрышек, ветчины или корейки. При варке бульона возможно использование баранины, птицы либо рыбы - в свежем, копченом или сушеном виде.
Возможно приготовление постного варианта на основе овощного или грибного бульона.
Щи представлены в новом ГОСТе в четырех видах. Так, для щей из свежей капусты основными ингредиентами являются белокочанная свежая капуста, бульон, основной ингредиент бульона. В случае с зелеными щами используются для заправочной части щавель, шпинат, рассада капусты, репы или свеклы, крапива и другая зелень. Кислые щи в свою очередь отличаются наличием в основных ингредиентах квашеной капусты.
А вот самым богатым набором основных ингредиентов могут похвастаться щи рахмановские. Так, помимо зелени в них для бульона используется речная рыба, рыба осетровых пород и овощи.