https://1prime.ru/20261116/chernyshenko-875260325.html

Чернышенко рассказал о росте числа туристов, посетивших горные склоны России

Чернышенко рассказал о росте числа туристов, посетивших горные склоны России - 16.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте числа туристов, посетивших горные склоны России

Более 9 миллионов человек посетили горные склоны России в период с 2025 по 2026 годы, отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:11+0300

2026-11-16T20:11+0300

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туризм

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Более 9 миллионов человек посетили горные склоны России в период с 2025 по 2026 годы, отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников церемонии награждения национальной премии "Горы России". "За последние несколько лет российская горнолыжная отрасль заметно изменилась… Только за сезон 2025-2026 годов курорты страны посетили более 9 миллионов человек, а общая протяженность трасс превысила 1,6 тысячи километров, более чем в 400 горнолыжных комплексов", - говорится в приветственном слове Чернышенко, которое зачитал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Отмечается, что отдых в горах стал комфортнее и доступнее. Кроме того, растет его популярность как у российских, так и у иностранных путешественников. Про этом премия помогает рассказывать о курортах и отелях горной местности, а также формировать активный образ жизни и показывать новые форматы семейного отдыха.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, туризм, дмитрий чернышенко