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Чернышенко рассказал о росте числа туристов, посетивших горные склоны России - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко рассказал о росте числа туристов, посетивших горные склоны России
Чернышенко рассказал о росте числа туристов, посетивших горные склоны России - 16.11.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о росте числа туристов, посетивших горные склоны России
Более 9 миллионов человек посетили горные склоны России в период с 2025 по 2026 годы, отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:11+0300
2026-11-16T20:12+0300
бизнес
россия
туризм
дмитрий чернышенко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875260325.jpg?1794849140
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Более 9 миллионов человек посетили горные склоны России в период с 2025 по 2026 годы, отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников церемонии награждения национальной премии "Горы России". "За последние несколько лет российская горнолыжная отрасль заметно изменилась… Только за сезон 2025-2026 годов курорты страны посетили более 9 миллионов человек, а общая протяженность трасс превысила 1,6 тысячи километров, более чем в 400 горнолыжных комплексов", - говорится в приветственном слове Чернышенко, которое зачитал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Отмечается, что отдых в горах стал комфортнее и доступнее. Кроме того, растет его популярность как у российских, так и у иностранных путешественников. Про этом премия помогает рассказывать о курортах и отелях горной местности, а также формировать активный образ жизни и показывать новые форматы семейного отдыха.
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бизнес, россия, туризм, дмитрий чернышенко
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, Дмитрий Чернышенко
20:11 16.11.2026 (обновлено: 20:12 16.11.2026)
 
Чернышенко рассказал о росте числа туристов, посетивших горные склоны России

Чернышенко: более 9 миллионов человек посетили горные склоны России с 2025 по 2026 годы

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Более 9 миллионов человек посетили горные склоны России в период с 2025 по 2026 годы, отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников церемонии награждения национальной премии "Горы России".
"За последние несколько лет российская горнолыжная отрасль заметно изменилась… Только за сезон 2025-2026 годов курорты страны посетили более 9 миллионов человек, а общая протяженность трасс превысила 1,6 тысячи километров, более чем в 400 горнолыжных комплексов", - говорится в приветственном слове Чернышенко, которое зачитал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Отмечается, что отдых в горах стал комфортнее и доступнее. Кроме того, растет его популярность как у российских, так и у иностранных путешественников. Про этом премия помогает рассказывать о курортах и отелях горной местности, а также формировать активный образ жизни и показывать новые форматы семейного отдыха.
 
БизнесРОССИЯТуризмДмитрий Чернышенко
 
 
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