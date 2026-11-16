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В суде Гамбурга рассказали о диверсантах с яхты для подрыва "Северных потоков"

В суде Гамбурга рассказали о диверсантах с яхты для подрыва "Северных потоков" - 16.11.2026, ПРАЙМ

В суде Гамбурга рассказали о диверсантах с яхты для подрыва "Северных потоков"

Предполагаемые диверсанты, снявшие яхту "Андромеда" для подрыва газопроводов "Северный поток", отличались от типичных любителей морских прогулок на Балтике тем, | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:02+0300

2026-11-16T22:02+0300

2026-11-16T22:11+0300

газ

россия

германия

украина

балтийское море

дмитрий песков

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 16 ноя - ПРАЙМ. Предполагаемые диверсанты, снявшие яхту "Андромеда" для подрыва газопроводов "Северный поток", отличались от типичных любителей морских прогулок на Балтике тем, что пришли на пирс без ящиков пива и почти не задавали вопросов, следует из показаний сотрудника чартерной компании в Высшем земельном суде Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости. Суд провел в понедельник седьмое по счету заседание по делу о подрыве газопроводов. В качестве свидетеля был вызван 38-летний работник компании Mola Yachting, который в конце августа 2022 года подписал акт о передаче диверсантам "Андромеды" в порту Росток-Варнемюнде. Описывая свой опыт работы с клиентами, свидетель отметил, что обычно яхты для многодневных прогулок по Балтийскому морю снимают "мужчины средних лет с кучей пива". Однако на этот раз он не заметил у арендаторов ящиков со спиртным. Из всего имеющегося у них при себе багажа сотруднику фирмы запомнилась только одна вещь. "Когда они (диверсанты - ред.) пошли к яхте, у одного из них была большая дорожная сумка", - сказал он. Свидетель уточнил, что за судном пришли двое или трое мужчин спортивного телосложения. По его словам, на вид им было от 40 до 50 лет, и они носили короткие стрижки. При этом в компании с ними не было женщин, добавил свидетель. Сотрудник рассказал, что клиенты завершили приемку яхты очень быстро. "Им было все в основном понятно, и они задавали мало вопросов", - отметил он. При этом свидетель утверждал, что спустя четыре года многие детали той встречи стерлись из его памяти, но ничего подозрительного во внешности или одежде диверсантов он, по его словам, тогда не заметил. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

украина

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газ, россия, германия, украина, балтийское море, дмитрий песков, северный поток - 2