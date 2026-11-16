https://1prime.ru/20261116/diversanty-875264844.html
Предполагаемые диверсанты вернули "Андромеду" со сломанной купальной платформой
Предполагаемые диверсанты вернули "Андромеду" со сломанной купальной платформой - 16.11.2026, ПРАЙМ
Предполагаемые диверсанты вернули "Андромеду" со сломанной купальной платформой
Предполагаемые диверсанты, арендовавшие парусную яхту "Андромеда" для подрыва газопроводов "Северный поток", вернули судно в порт со сломанной купальной... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T23:06+0300
2026-11-16T23:06+0300
2026-11-16T23:06+0300
россия
германия
украина
италия
дмитрий песков
северный поток - 2
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875264844.jpg?1794859571
ГАМБУРГ, 16 ноя - ПРАЙМ. Предполагаемые диверсанты, арендовавшие парусную яхту "Андромеда" для подрыва газопроводов "Северный поток", вернули судно в порт со сломанной купальной платформой, закрывать которую пришлось с применением силы, заявил в Высшем земельном суде Гамбурга выступающий в качестве свидетеля сотрудник чартерной компании, передает корреспондент РИА Новости.
Суд провел в понедельник седьмое по счету заседание по делу о подрыве газопроводов. В качестве свидетеля был вызван 38-летний работник компании Mola Yachting, который в конце августа 2022 года подписал акт о передаче диверсантам "Андромеды" в порту Росток-Варнемюнде.
"На купальной платформе перестал срабатывать механический амортизатор", - сообщил свидетель, отвечая на вопрос судьи о повреждениях на арендованной яхте.
Он пояснил, что в ходе осмотра была зафиксирована поломка левого амортизатора платформы, в результате чего, по его словам, механизм заклинило, а поднять и закрыть платформу стало возможным только с применением силы.
Говоря о возможных причинах повреждения, свидетель исключил, что амортизатор мог выйти из строя из-за удара сильной волны.
Купальная платформа представляет собой откидную площадку в кормовой части яхты, которая в разложенном виде спускается к самой поверхности воды для удобного выхода в море. Ранее в ходе процесса эксперты Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщали суду о наличии на этой платформе заметного скола и глубоких царапин.
Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года.
Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков".
Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
германия
украина
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, украина, италия, дмитрий песков, северный поток - 2
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
ГАМБУРГ, 16 ноя - ПРАЙМ. Предполагаемые диверсанты, арендовавшие парусную яхту "Андромеда" для подрыва газопроводов "Северный поток", вернули судно в порт со сломанной купальной платформой, закрывать которую пришлось с применением силы, заявил в Высшем земельном суде Гамбурга выступающий в качестве свидетеля сотрудник чартерной компании, передает корреспондент РИА Новости.
Суд провел в понедельник седьмое по счету заседание по делу о подрыве газопроводов. В качестве свидетеля был вызван 38-летний работник компании Mola Yachting, который в конце августа 2022 года подписал акт о передаче диверсантам "Андромеды" в порту Росток-Варнемюнде.
"На купальной платформе перестал срабатывать механический амортизатор", - сообщил свидетель, отвечая на вопрос судьи о повреждениях на арендованной яхте.
Он пояснил, что в ходе осмотра была зафиксирована поломка левого амортизатора платформы, в результате чего, по его словам, механизм заклинило, а поднять и закрыть платформу стало возможным только с применением силы.
Говоря о возможных причинах повреждения, свидетель исключил, что амортизатор мог выйти из строя из-за удара сильной волны.
Купальная платформа представляет собой откидную площадку в кормовой части яхты, которая в разложенном виде спускается к самой поверхности воды для удобного выхода в море. Ранее в ходе процесса эксперты Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) сообщали суду о наличии на этой платформе заметного скола и глубоких царапин.
Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года.
Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков".
Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.