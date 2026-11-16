Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля рубля в расчетах за экспорт России в Океанию выросла до максимума с мая - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/dolja-875250582.html
Доля рубля в расчетах за экспорт России в Океанию выросла до максимума с мая
Доля рубля в расчетах за экспорт России в Океанию выросла до максимума с мая - 16.11.2026, ПРАЙМ
Доля рубля в расчетах за экспорт России в Океанию выросла до максимума с мая
Доля рубля в расчетах за поставки товаров и услуг в страны Океании в сентябре этого года выросла на 3,5 процентного пункта - до максимальных с мая этого же года | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:08+0300
2026-11-16T17:21+0300
финансы
россия
европа
азия
африка
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875250582.jpg?1794838918
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за поставки товаров и услуг в страны Океании в сентябре этого года выросла на 3,5 процентного пункта - до максимальных с мая этого же года 98,2% после августовских 94,8%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. В расчетах с остальными регионами доля российской валюты сократилась. Так, в доходах РФ от поставок в страны Европы снижение составило 0,3 процентного пункта - до минимальных с марта 73,5%. А расчетах за экспорт со странами Карибского бассейна - 3,2 процентного пункта, до 57,8%. Доля рубля в доходах России от торговли с Азией просела на 5,5 процентного пункта, до минимальных с мая 62,8%, а с Африкой - на 7,2 процентного пункта, до 81,4% (минимум с мая). Сильнее снижение доли рубля в сентябре произошло в доходах от экспорта товаров и услуг в Америку - на 22,6 процентного пункта, до минимальных с июня 46,8%. В целом доля рубля в расчетах за поставки за рубеж по итогам сентября составила 64,2% против 69,4% месяцем ранее.
европа
азия
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, европа, азия, африка, банк россии
Финансы, РОССИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, АФРИКА, Банк России
17:08 16.11.2026 (обновлено: 17:21 16.11.2026)
 

Доля рубля в расчетах за экспорт России в Океанию выросла до максимума с мая

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за поставки товаров и услуг в страны Океании в сентябре этого года выросла на 3,5 процентного пункта - до максимальных с мая этого же года 98,2% после августовских 94,8%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
В расчетах с остальными регионами доля российской валюты сократилась. Так, в доходах РФ от поставок в страны Европы снижение составило 0,3 процентного пункта - до минимальных с марта 73,5%. А расчетах за экспорт со странами Карибского бассейна - 3,2 процентного пункта, до 57,8%.
Доля рубля в доходах России от торговли с Азией просела на 5,5 процентного пункта, до минимальных с мая 62,8%, а с Африкой - на 7,2 процентного пункта, до 81,4% (минимум с мая). Сильнее снижение доли рубля в сентябре произошло в доходах от экспорта товаров и услуг в Америку - на 22,6 процентного пункта, до минимальных с июня 46,8%.
В целом доля рубля в расчетах за поставки за рубеж по итогам сентября составила 64,2% против 69,4% месяцем ранее.
 
ФинансыРОССИЯЕВРОПААЗИЯАФРИКАБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала