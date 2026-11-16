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Доля рубля в расчетах за экспорт России в Океанию выросла до максимума с мая

Доля рубля в расчетах за экспорт России в Океанию выросла до максимума с мая - 16.11.2026, ПРАЙМ

Доля рубля в расчетах за экспорт России в Океанию выросла до максимума с мая

Доля рубля в расчетах за поставки товаров и услуг в страны Океании в сентябре этого года выросла на 3,5 процентного пункта - до максимальных с мая этого же года | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:08+0300

2026-11-16T17:08+0300

2026-11-16T17:21+0300

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азия

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за поставки товаров и услуг в страны Океании в сентябре этого года выросла на 3,5 процентного пункта - до максимальных с мая этого же года 98,2% после августовских 94,8%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. В расчетах с остальными регионами доля российской валюты сократилась. Так, в доходах РФ от поставок в страны Европы снижение составило 0,3 процентного пункта - до минимальных с марта 73,5%. А расчетах за экспорт со странами Карибского бассейна - 3,2 процентного пункта, до 57,8%. Доля рубля в доходах России от торговли с Азией просела на 5,5 процентного пункта, до минимальных с мая 62,8%, а с Африкой - на 7,2 процентного пункта, до 81,4% (минимум с мая). Сильнее снижение доли рубля в сентябре произошло в доходах от экспорта товаров и услуг в Америку - на 22,6 процентного пункта, до минимальных с июня 46,8%. В целом доля рубля в расчетах за поставки за рубеж по итогам сентября составила 64,2% против 69,4% месяцем ранее.

европа

азия

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финансы, россия, европа, азия, африка, банк россии