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ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства

ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства - 16.11.2026, ПРАЙМ

ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства

Демократическая Республика (ДР) Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства, РФ могла бы помочь индустриализировать сельское хозяйство... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:03+0300

2026-11-16T18:03+0300

2026-11-16T18:03+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Демократическая Республика (ДР) Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства, РФ могла бы помочь индустриализировать сельское хозяйство в республике, заявил РИА Новости директор департамента генерального секретариата торгово-промышленной палаты (ТПП) ДР Конго Кантенг Эли Ювенал. "Мы хотим индустриализировать сельское хозяйство, и Россия может помочь в процессе индустриализации… Демократическая Республика Конго открыта и готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства", - сказал Ювенал в кулуарах форума "Сделано в России". Он отметил, что в стране большое количество различных экзотических фруктов, но не хватает качественных удобрений, кормов для животных. Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Национальном центре "Россия" в понедельник. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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