https://1prime.ru/20261116/dr-875254094.html
ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства
ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства - 16.11.2026, ПРАЙМ
ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства
Демократическая Республика (ДР) Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства, РФ могла бы помочь индустриализировать сельское хозяйство... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:03+0300
2026-11-16T18:03+0300
2026-11-16T18:03+0300
россия
мировая экономика
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875254094.jpg?1794841426
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Демократическая Республика (ДР) Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства, РФ могла бы помочь индустриализировать сельское хозяйство в республике, заявил РИА Новости директор департамента генерального секретариата торгово-промышленной палаты (ТПП) ДР Конго Кантенг Эли Ювенал.
"Мы хотим индустриализировать сельское хозяйство, и Россия может помочь в процессе индустриализации… Демократическая Республика Конго открыта и готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства", - сказал Ювенал в кулуарах форума "Сделано в России".
Он отметил, что в стране большое количество различных экзотических фруктов, но не хватает качественных удобрений, кормов для животных.
Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Национальном центре "Россия" в понедельник. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика
РОССИЯ, Мировая экономика
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Демократическая Республика (ДР) Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства, РФ могла бы помочь индустриализировать сельское хозяйство в республике, заявил РИА Новости директор департамента генерального секретариата торгово-промышленной палаты (ТПП) ДР Конго Кантенг Эли Ювенал.
"Мы хотим индустриализировать сельское хозяйство, и Россия может помочь в процессе индустриализации… Демократическая Республика Конго открыта и готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства", - сказал Ювенал в кулуарах форума "Сделано в России".
Он отметил, что в стране большое количество различных экзотических фруктов, но не хватает качественных удобрений, кормов для животных.
Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Национальном центре "Россия" в понедельник. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.