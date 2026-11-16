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ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства - 16.11.2026, ПРАЙМ
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ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства
ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства - 16.11.2026, ПРАЙМ
ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства
Демократическая Республика (ДР) Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства, РФ могла бы помочь индустриализировать сельское хозяйство... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:03+0300
2026-11-16T18:03+0300
россия
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Демократическая Республика (ДР) Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства, РФ могла бы помочь индустриализировать сельское хозяйство в республике, заявил РИА Новости директор департамента генерального секретариата торгово-промышленной палаты (ТПП) ДР Конго Кантенг Эли Ювенал. "Мы хотим индустриализировать сельское хозяйство, и Россия может помочь в процессе индустриализации… Демократическая Республика Конго открыта и готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства", - сказал Ювенал в кулуарах форума "Сделано в России". Он отметил, что в стране большое количество различных экзотических фруктов, но не хватает качественных удобрений, кормов для животных. Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Национальном центре "Россия" в понедельник. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, мировая экономика
РОССИЯ, Мировая экономика
18:03 16.11.2026
 

ДР Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Демократическая Республика (ДР) Конго открыта к сотрудничеству с Россией в сфере сельского хозяйства, РФ могла бы помочь индустриализировать сельское хозяйство в республике, заявил РИА Новости директор департамента генерального секретариата торгово-промышленной палаты (ТПП) ДР Конго Кантенг Эли Ювенал.
"Мы хотим индустриализировать сельское хозяйство, и Россия может помочь в процессе индустриализации… Демократическая Республика Конго открыта и готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства", - сказал Ювенал в кулуарах форума "Сделано в России".
Он отметил, что в стране большое количество различных экзотических фруктов, но не хватает качественных удобрений, кормов для животных.
Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Национальном центре "Россия" в понедельник. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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