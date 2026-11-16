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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - 16.11.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T02:44+0300
2026-11-16T02:44+0300
2026-11-16T02:44+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Движение перекрыли в 2.22 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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бизнес, россия
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Движение перекрыли в 2.22 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.