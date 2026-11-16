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По Крымскому мосту запустили реверсивное движение автотранспорта

По Крымскому мосту запустили реверсивное движение автотранспорта - 16.11.2026, ПРАЙМ

По Крымскому мосту запустили реверсивное движение автотранспорта

Реверсивное движение автотранспорта запущено по Крымскому мосту, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:28+0300

2026-11-16T19:28+0300

2026-11-16T19:44+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Реверсивное движение автотранспорта запущено по Крымскому мосту, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Он подчеркивал, что для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы."Уже запустили реверсивное движение автомобильного транспорта", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Он добавил, что ресурсы, проектировщики и строители собраны для восстановления Крымского моста, решаются вопросы логистики.Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост, где осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также вице-премьер провел совещание, на котором подробно обсуждались все необходимые шаги для проведения восстановительных работ."Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - уточнил Хуснуллин.В Минтрансе добавили, что специалисты продолжают работы на Крымском мосту с целью открытия движения автотранспорта в полном объеме.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, марат хуснуллин