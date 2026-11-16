https://1prime.ru/20261116/dvizhenie-875258538.html
По Крымскому мосту запустили реверсивное движение автотранспорта
По Крымскому мосту запустили реверсивное движение автотранспорта - 16.11.2026, ПРАЙМ
По Крымскому мосту запустили реверсивное движение автотранспорта
Реверсивное движение автотранспорта запущено по Крымскому мосту, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:28+0300
2026-11-16T19:28+0300
2026-11-16T19:44+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875258538.jpg?1794847494
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Реверсивное движение автотранспорта запущено по Крымскому мосту, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Он подчеркивал, что для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы."Уже запустили реверсивное движение автомобильного транспорта", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Он добавил, что ресурсы, проектировщики и строители собраны для восстановления Крымского моста, решаются вопросы логистики.Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост, где осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также вице-премьер провел совещание, на котором подробно обсуждались все необходимые шаги для проведения восстановительных работ."Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - уточнил Хуснуллин.В Минтрансе добавили, что специалисты продолжают работы на Крымском мосту с целью открытия движения автотранспорта в полном объеме.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Реверсивное движение автотранспорта запущено по Крымскому мосту, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Он подчеркивал, что для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.
"Уже запустили реверсивное движение автомобильного транспорта", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ресурсы, проектировщики и строители собраны для восстановления Крымского моста, решаются вопросы логистики.
Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост, где осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также вице-премьер провел совещание, на котором подробно обсуждались все необходимые шаги для проведения восстановительных работ.
"Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - уточнил Хуснуллин.
В Минтрансе добавили, что специалисты продолжают работы на Крымском мосту с целью открытия движения автотранспорта в полном объеме.