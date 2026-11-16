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Назван самый востребованный страховой продукт среди российских экспортеров - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Назван самый востребованный страховой продукт среди российских экспортеров
Назван самый востребованный страховой продукт среди российских экспортеров - 16.11.2026, ПРАЙМ
Назван самый востребованный страховой продукт среди российских экспортеров
Покрытие риска неплатежа со стороны иностранного клиента российской компании является самым востребованным страховым продуктом среди российских экспортеров,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:10+0300
2026-11-16T19:12+0300
финансы
россия
банки
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Покрытие риска неплатежа со стороны иностранного клиента российской компании является самым востребованным страховым продуктом среди российских экспортеров, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков в интервью РИА Новости в рамках форума "Сделано в России". "Самый востребованный наш продукт - это страхование дебиторской задолженности. То есть, это как раз портфель контрагентов экспортера, по которым он предоставляет отсрочку платежа, и как раз риск неплатежа со стороны иностранного покупателя мы страхуем", – сказал он. "Эксар" - государственное экспортное страховое агентство, которое помогает российским компаниям-экспортерам работать на внешних рынках, страхуя их от рисков. Страховая емкость агентства превышает один триллион рублей. "В 2025 году мы поддержали порядка 17 миллиардов долларов российского экспорта и предоставили страхование на сумму около полутриллиона рублей. По сути, мы единственный специализированный институт, который занимается страхованием экспортных кредитов и экспортных контрактов", - объяснил Гусаков. По его словам, агентство покрывает две группы рисков: предпринимательские и политические. "К политическим рискам относятся все, что связано с экспроприацией, невозможностью вывести деньги, конвертацией, а какие-то ограничения, которые вводят государства по платежам в пользу иностранных контрагентов. Сюда же относятся и санкционные риски, конечно", – рассказал он. "А если мы говорим про предпринимательские риски - то это традиционные риски, связанные с неплатежом самого контрагента в силу его ухудшения финансового положения, банкротства или каких-то иных проблем, которые возникают непосредственно у контрагента", - добавил Гусаков. При этом экспортеры, по его словам, как правило, берут комплексную услугу, которая предполагает покрытие и предпринимательских, и политических рисков. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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финансы, россия, банки
Финансы, РОССИЯ, Банки
19:10 16.11.2026 (обновлено: 19:12 16.11.2026)
 

Назван самый востребованный страховой продукт среди российских экспортеров

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Покрытие риска неплатежа со стороны иностранного клиента российской компании является самым востребованным страховым продуктом среди российских экспортеров, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков в интервью РИА Новости в рамках форума "Сделано в России".
"Самый востребованный наш продукт - это страхование дебиторской задолженности. То есть, это как раз портфель контрагентов экспортера, по которым он предоставляет отсрочку платежа, и как раз риск неплатежа со стороны иностранного покупателя мы страхуем", – сказал он.
"Эксар" - государственное экспортное страховое агентство, которое помогает российским компаниям-экспортерам работать на внешних рынках, страхуя их от рисков. Страховая емкость агентства превышает один триллион рублей.
"В 2025 году мы поддержали порядка 17 миллиардов долларов российского экспорта и предоставили страхование на сумму около полутриллиона рублей. По сути, мы единственный специализированный институт, который занимается страхованием экспортных кредитов и экспортных контрактов", - объяснил Гусаков.
По его словам, агентство покрывает две группы рисков: предпринимательские и политические. "К политическим рискам относятся все, что связано с экспроприацией, невозможностью вывести деньги, конвертацией, а какие-то ограничения, которые вводят государства по платежам в пользу иностранных контрагентов. Сюда же относятся и санкционные риски, конечно", – рассказал он.
"А если мы говорим про предпринимательские риски - то это традиционные риски, связанные с неплатежом самого контрагента в силу его ухудшения финансового положения, банкротства или каких-то иных проблем, которые возникают непосредственно у контрагента", - добавил Гусаков.
При этом экспортеры, по его словам, как правило, берут комплексную услугу, которая предполагает покрытие и предпринимательских, и политических рисков.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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