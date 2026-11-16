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Назван самый востребованный страховой продукт среди российских экспортеров

Назван самый востребованный страховой продукт среди российских экспортеров - 16.11.2026, ПРАЙМ

Назван самый востребованный страховой продукт среди российских экспортеров

Покрытие риска неплатежа со стороны иностранного клиента российской компании является самым востребованным страховым продуктом среди российских экспортеров,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:10+0300

2026-11-16T19:10+0300

2026-11-16T19:12+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Покрытие риска неплатежа со стороны иностранного клиента российской компании является самым востребованным страховым продуктом среди российских экспортеров, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков в интервью РИА Новости в рамках форума "Сделано в России". "Самый востребованный наш продукт - это страхование дебиторской задолженности. То есть, это как раз портфель контрагентов экспортера, по которым он предоставляет отсрочку платежа, и как раз риск неплатежа со стороны иностранного покупателя мы страхуем", – сказал он. "Эксар" - государственное экспортное страховое агентство, которое помогает российским компаниям-экспортерам работать на внешних рынках, страхуя их от рисков. Страховая емкость агентства превышает один триллион рублей. "В 2025 году мы поддержали порядка 17 миллиардов долларов российского экспорта и предоставили страхование на сумму около полутриллиона рублей. По сути, мы единственный специализированный институт, который занимается страхованием экспортных кредитов и экспортных контрактов", - объяснил Гусаков. По его словам, агентство покрывает две группы рисков: предпринимательские и политические. "К политическим рискам относятся все, что связано с экспроприацией, невозможностью вывести деньги, конвертацией, а какие-то ограничения, которые вводят государства по платежам в пользу иностранных контрагентов. Сюда же относятся и санкционные риски, конечно", – рассказал он. "А если мы говорим про предпринимательские риски - то это традиционные риски, связанные с неплатежом самого контрагента в силу его ухудшения финансового положения, банкротства или каких-то иных проблем, которые возникают непосредственно у контрагента", - добавил Гусаков. При этом экспортеры, по его словам, как правило, берут комплексную услугу, которая предполагает покрытие и предпринимательских, и политических рисков. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки