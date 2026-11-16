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Эксперт оценил риски снижения цен на золото до 3500 долларов за унцию - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценил риски снижения цен на золото до 3500 долларов за унцию
Эксперт оценил риски снижения цен на золото до 3500 долларов за унцию - 16.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил риски снижения цен на золото до 3500 долларов за унцию
Сохраняются риски снижения мировых цен на золото до 3500 долларов за тройскую унцию до конца текущего года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:31+0300
2026-11-16T19:31+0300
рынок
финансы
ближний восток
сша
"бкс мир инвестиций"
конгресс сша
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сохраняются риски снижения мировых цен на золото до 3500 долларов за тройскую унцию до конца текущего года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее в понедельник стоимость золота опустилась ниже 3850 долларов за тройскую унцию - впервые со 2 октября 2025 года. Вслед за ним стали снижаться цены на серебро, медь и другие цветные металлы. "До конца 2026 года риски дальнейшего снижения котировок сохраняются. С точки зрения техники прослеживается пространство для падения к 3500 долларам - важной зоне консолидации середины 2025 года. Промежуточными поддержками, после закрепления ниже 3900 долларов, будут выступать отметки, кратные 100: 3800 долларов, 3700 долларов, 3600 долларов", - сказал он. По словам Смирнова, помешать данному сценарию может деэскалация на Ближнем Востоке, если рынок сможет поверить в устойчивость мирного договора. Он отметил, что спад мировых цен на драгметалл обусловлен, прежде всего, изменением ожиданий относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Так, устойчивая инфляция увеличивает вероятность дальнейшего повышения ставок и способствует укреплению доллара, росту доходностей госбондов, что снижает инвестиционную привлекательность драгметалла. "Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США пока не смогла переломить негативную динамику в золоте. Хотя данный исход повышает вероятность внутренних разногласий (в том числе по части бюджета), эти риски носят преимущественно среднесрочный характер", - добавил Смирнов. Тем не менее, инвесторы пока ориентируются на монетарные факторы. Также они внимательно следят за накоплением вооруженных сил США на Ближнем Востоке, происходящим параллельно попыткам мирного урегулирования конфликта, полагает эксперт. На момент открытия торгов в понедельник биржевая цена на золото достигала примерно 3903,1 доллара за тройскую унцию. С начала текущего года стоимость металла снизилась на 10,5% - 1 января она достигала 4361,55 доллара. При этом по сравнению с показателем на 2 января прошлого года цена на золото выросла в 1,46 раза.
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96
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192
40
192
40
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5
4.7
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рынок, финансы, ближний восток, сша, "бкс мир инвестиций", конгресс сша
Рынок, Финансы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, "БКС Мир инвестиций", Конгресс США
19:31 16.11.2026
 

Эксперт оценил риски снижения цен на золото до 3500 долларов за унцию

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сохраняются риски снижения мировых цен на золото до 3500 долларов за тройскую унцию до конца текущего года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в понедельник стоимость золота опустилась ниже 3850 долларов за тройскую унцию - впервые со 2 октября 2025 года. Вслед за ним стали снижаться цены на серебро, медь и другие цветные металлы.
"До конца 2026 года риски дальнейшего снижения котировок сохраняются. С точки зрения техники прослеживается пространство для падения к 3500 долларам - важной зоне консолидации середины 2025 года. Промежуточными поддержками, после закрепления ниже 3900 долларов, будут выступать отметки, кратные 100: 3800 долларов, 3700 долларов, 3600 долларов", - сказал он.
По словам Смирнова, помешать данному сценарию может деэскалация на Ближнем Востоке, если рынок сможет поверить в устойчивость мирного договора.
Он отметил, что спад мировых цен на драгметалл обусловлен, прежде всего, изменением ожиданий относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Так, устойчивая инфляция увеличивает вероятность дальнейшего повышения ставок и способствует укреплению доллара, росту доходностей госбондов, что снижает инвестиционную привлекательность драгметалла.
"Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США пока не смогла переломить негативную динамику в золоте. Хотя данный исход повышает вероятность внутренних разногласий (в том числе по части бюджета), эти риски носят преимущественно среднесрочный характер", - добавил Смирнов.
Тем не менее, инвесторы пока ориентируются на монетарные факторы. Также они внимательно следят за накоплением вооруженных сил США на Ближнем Востоке, происходящим параллельно попыткам мирного урегулирования конфликта, полагает эксперт.
На момент открытия торгов в понедельник биржевая цена на золото достигала примерно 3903,1 доллара за тройскую унцию. С начала текущего года стоимость металла снизилась на 10,5% - 1 января она достигала 4361,55 доллара. При этом по сравнению с показателем на 2 января прошлого года цена на золото выросла в 1,46 раза.
 
РынокФинансыБЛИЖНИЙ ВОСТОКСША"БКС Мир инвестиций"Конгресс США
 
 
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