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Эль-Ниньо наносит ущерб урожаю какао в Эквадоре

Эль-Ниньо наносит ущерб урожаю какао в Эквадоре - 16.11.2026, ПРАЙМ

Эль-Ниньо наносит ущерб урожаю какао в Эквадоре

Природное явление Эль-Ниньо наносит ущерб урожаю какао в Эквадоре, который занимает третье место в мире по экспорту какао-бобов, это угрожает мировым поставкам... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:00+0300

2026-11-16T18:00+0300

2026-11-16T18:00+0300

мировая экономика

эквадор

эль-ниньо

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Природное явление Эль-Ниньо наносит ущерб урожаю какао в Эквадоре, который занимает третье место в мире по экспорту какао-бобов, это угрожает мировым поставкам продукта, сообщает агентство Блумберг. Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете. "Риски, связанные с Эль-Ниньо для мировых поставок какао, усиливаются из-за проливных дождей в Эквадоре, которые грозят нанести серьезный ущерб плантациям и привести к росту цен (на какао-бобы - ред.)", - передает Блумберг. Отмечается, что в текущем сезоне объем производства какао в Эквадоре сократится до 580 тысяч тонн, что примерно на 7% превышает оценки потерь в предыдущих прогнозах трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством. Как сообщает Блумберг, в октябре количество осадков в стране на побережье, где расположена основная часть плантаций какао, превысило исторические нормы более чем на 10 тысяч процентов. Проливные дожди в Эквадоре вызвали наводнения, разрушения сельских дорог и способствовали распространению болезней деревьев и ухудшению качества какао-бобов, поясняет агентство. Всемирная метеорологическая организация 21 октября заявила, что нынешнее Эль-Ниньо может стать сильнейшим за 40 лет и повысить риск жары, засух и наводнений. По ее прогнозу, в ноябре-январе температура воды в центральной части экваториального Тихого океана может превысить норму на 3,8 градуса Цельсия.

эквадор

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мировая экономика, эквадор, эль-ниньо