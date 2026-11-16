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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в ожидании отчета Nvidia

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в ожидании отчета Nvidia - 16.11.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в ожидании отчета Nvidia

Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник опускаются, трейдеры на этой неделе ожидают выхода финансового отчета Nvidia и первичного публичного... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:39+0300

2026-11-16T17:39+0300

2026-11-16T17:39+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник опускаются, трейдеры на этой неделе ожидают выхода финансового отчета Nvidia и первичного публичного размещения акций (IPO) компании Anthropic, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,18% - до 52 322 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,34%, до 27 658,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 7534,5 пункта. Технологический сектор оказался под давлением в преддверии публикации финансового отчета Nvidia. Как заявляют аналитики агентства Рейтер, волнение рынка усугубляет нестабильность котировок разработчика графических процессоров, возникшая после ухода главы компании Дженсена Хуанга. На предторгах понедельника акции Nvidia дешевели на 4%. Цены на акции других производителей чипов тем временем также снижались. Бумаги Intel и Advanced Micro Devices дешевели на 4,85% и 4,9% соответственно, а Broadcom и Micron - на 3,7% и 5,3%. Цены на акции компаний CoreWeave и Nebius сокращались на 7,3% и 7,2% соответственно. Инвесторы на этой неделе также ожидают IPO компании Anthropic. "Инвесторы, желающие приобрести акции Anthropic, могут начать распродавать имеющиеся у них технологические активы, чтобы освободить средства. Это означает, что успешный выход Anthropic на рынок вовсе не гарантирует рост всех акций в секторе ИИ", - приводит Рейтер мнение старшего аналитика Swissquote Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, индексы, nvidia, broadcom, micron, nasdaq composite