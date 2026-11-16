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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в ожидании отчета Nvidia
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в ожидании отчета Nvidia - 16.11.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в ожидании отчета Nvidia
Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник опускаются, трейдеры на этой неделе ожидают выхода финансового отчета Nvidia и первичного публичного... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:39+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник опускаются, трейдеры на этой неделе ожидают выхода финансового отчета Nvidia и первичного публичного размещения акций (IPO) компании Anthropic, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,18% - до 52 322 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,34%, до 27 658,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 7534,5 пункта.
Технологический сектор оказался под давлением в преддверии публикации финансового отчета Nvidia. Как заявляют аналитики агентства Рейтер, волнение рынка усугубляет нестабильность котировок разработчика графических процессоров, возникшая после ухода главы компании Дженсена Хуанга.
На предторгах понедельника акции Nvidia дешевели на 4%.
Цены на акции других производителей чипов тем временем также снижались. Бумаги Intel и Advanced Micro Devices дешевели на 4,85% и 4,9% соответственно, а Broadcom и Micron - на 3,7% и 5,3%. Цены на акции компаний CoreWeave и Nebius сокращались на 7,3% и 7,2% соответственно.
Инвесторы на этой неделе также ожидают IPO компании Anthropic.
"Инвесторы, желающие приобрести акции Anthropic, могут начать распродавать имеющиеся у них технологические активы, чтобы освободить средства. Это означает, что успешный выход Anthropic на рынок вовсе не гарантирует рост всех акций в секторе ИИ", - приводит Рейтер мнение старшего аналитика Swissquote Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).
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рынок, торги, индексы, nvidia, broadcom, micron, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, Nvidia, Broadcom, Micron, Nasdaq Composite
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник опускаются, трейдеры на этой неделе ожидают выхода финансового отчета Nvidia и первичного публичного размещения акций (IPO) компании Anthropic, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,18% - до 52 322 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,34%, до 27 658,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 7534,5 пункта.
Технологический сектор оказался под давлением в преддверии публикации финансового отчета Nvidia. Как заявляют аналитики агентства Рейтер, волнение рынка усугубляет нестабильность котировок разработчика графических процессоров, возникшая после ухода главы компании Дженсена Хуанга.
На предторгах понедельника акции Nvidia дешевели на 4%.
Цены на акции других производителей чипов тем временем также снижались. Бумаги Intel и Advanced Micro Devices дешевели на 4,85% и 4,9% соответственно, а Broadcom и Micron - на 3,7% и 5,3%. Цены на акции компаний CoreWeave и Nebius сокращались на 7,3% и 7,2% соответственно.
Инвесторы на этой неделе также ожидают IPO компании Anthropic.
"Инвесторы, желающие приобрести акции Anthropic, могут начать распродавать имеющиеся у них технологические активы, чтобы освободить средства. Это означает, что успешный выход Anthropic на рынок вовсе не гарантирует рост всех акций в секторе ИИ", - приводит Рейтер мнение старшего аналитика Swissquote Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).