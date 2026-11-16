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Ле Пен заявила, что не будет помогать Украине в случае избрания президентом - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Ле Пен заявила, что не будет помогать Украине в случае избрания президентом
Ле Пен заявила, что не будет помогать Украине в случае избрания президентом - 16.11.2026, ПРАЙМ
Ле Пен заявила, что не будет помогать Украине в случае избрания президентом
Кандидат в президенты Франции, глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен встретилась с послом Украины во Франции Вадимом | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T21:17+0300
2026-11-16T21:17+0300
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ПАРИЖ, 16 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Франции, глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен встретилась с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко и сообщила ему, что не намерена продолжать оказывать финансовую помощь Киеву в случае избрания, сообщает газета Parisien со ссылкой на коммюнике политика. "Во время встречи с послом Украины в Париже Марин Ле Пен заявила в этот понедельник, 16 ноября, что Франция больше не будет оказывать Украине финансовую помощь, если она победит на выборах весной. Причиной такого решения она назвала "состояние государственных финансов", - говорится в материале. Вместе с тем Ле Пен отметила, что при ней Париж будет выполнять "обязательства, взятые на себя до настоящего времени", в частности, касающиеся кредита от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026-2027 годы. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. В числе фаворитов глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ее главным соперником называют лидера крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, который имеет все шансы пробиться во второй тур.
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мировая экономика, общество , франция, украина, париж, марин ле пен, ес, европа
Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Париж, Марин Ле Пен, ЕС, ЕВРОПА
21:17 16.11.2026
 
Ле Пен заявила, что не будет помогать Украине в случае избрания президентом

Ле Пен заявила послу Украины, что при ней Франция не сможет финансово помогать Киеву

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ПАРИЖ, 16 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Франции, глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен встретилась с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко и сообщила ему, что не намерена продолжать оказывать финансовую помощь Киеву в случае избрания, сообщает газета Parisien со ссылкой на коммюнике политика.
"Во время встречи с послом Украины в Париже Марин Ле Пен заявила в этот понедельник, 16 ноября, что Франция больше не будет оказывать Украине финансовую помощь, если она победит на выборах весной. Причиной такого решения она назвала "состояние государственных финансов", - говорится в материале.
Вместе с тем Ле Пен отметила, что при ней Париж будет выполнять "обязательства, взятые на себя до настоящего времени", в частности, касающиеся кредита от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026-2027 годы.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. В числе фаворитов глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ее главным соперником называют лидера крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, который имеет все шансы пробиться во второй тур.
 
Мировая экономикаОбществоФРАНЦИЯУКРАИНАПарижМарин Ле ПенЕСЕВРОПА
 
 
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