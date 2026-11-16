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Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом - 16.11.2026, ПРАЙМ
Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:21+0300
2026-11-16T08:21+0300
2026-11-16T08:21+0300
германия
fitch ratings
fitch
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на уровне "AAA" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.
Краткосрочные рейтинги страны в обеих валютах сохранены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка подтвержден на отметке "AAA".
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении Fitch.
Отмечается, что рейтинг Германии отражает ее крупную, богатую и диверсифицированную экономику, сильные институты и роль эталонного эмитента еврозоны.
Вместе с тем значительная фискальная и финансовая гибкость обеспечивает высокую способность обслуживать долг, несмотря на многолетнюю политику расширения бюджетных расходов на государственные инвестиции и оборону, что приведет к устойчивому росту государственного долга, отмечают аналитики Fitch.
При этом старение населения, слабый рост производительности, снижение конкурентоспособности промышленности и политическая фрагментация создают риски для среднесрочной фискальной консолидации и перспектив реформ.
Согласно прогнозу агентства, соотношения госдолга Германии к ВВП превысит 70% к 2029 году с оценки текущего года в 64,2%, что увеличит разрыв с медианой для рейтинга "AAA", составляющей примерно 40%.
Агентство также прогнозирует, что экономика страны вырастет на 1,1% в текущем году, аналогичный рост ожидается и в следующем, после чего в 2028 году последует замедление до роста на 1%. В то же время инфляция в 2026 году ожидается на уровне 2,7%, в следующем - 2,5%, в 2028 году - 2%, сообщает Fitch.
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германия, fitch ratings, fitch
ГЕРМАНИЯ, Fitch Ratings, Fitch
Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на уровне "AAA" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.
Краткосрочные рейтинги страны в обеих валютах сохранены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка подтвержден на отметке "AAA".
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении Fitch.
Отмечается, что рейтинг Германии отражает ее крупную, богатую и диверсифицированную экономику, сильные институты и роль эталонного эмитента еврозоны.
Вместе с тем значительная фискальная и финансовая гибкость обеспечивает высокую способность обслуживать долг, несмотря на многолетнюю политику расширения бюджетных расходов на государственные инвестиции и оборону, что приведет к устойчивому росту государственного долга, отмечают аналитики Fitch.
При этом старение населения, слабый рост производительности, снижение конкурентоспособности промышленности и политическая фрагментация создают риски для среднесрочной фискальной консолидации и перспектив реформ.
Согласно прогнозу агентства, соотношения госдолга Германии к ВВП превысит 70% к 2029 году с оценки текущего года в 64,2%, что увеличит разрыв с медианой для рейтинга "AAA", составляющей примерно 40%.
Агентство также прогнозирует, что экономика страны вырастет на 1,1% в текущем году, аналогичный рост ожидается и в следующем, после чего в 2028 году последует замедление до роста на 1%. В то же время инфляция в 2026 году ожидается на уровне 2,7%, в следующем - 2,5%, в 2028 году - 2%, сообщает Fitch.