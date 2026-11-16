https://1prime.ru/20261116/germanija-875226668.html

Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом - 16.11.2026, ПРАЙМ

Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:21+0300

2026-11-16T08:21+0300

2026-11-16T08:21+0300

германия

fitch ratings

fitch

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875226668.jpg?1794806464

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на уровне "AAA" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства. Краткосрочные рейтинги страны в обеих валютах сохранены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка подтвержден на отметке "AAA". "Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении Fitch. Отмечается, что рейтинг Германии отражает ее крупную, богатую и диверсифицированную экономику, сильные институты и роль эталонного эмитента еврозоны. Вместе с тем значительная фискальная и финансовая гибкость обеспечивает высокую способность обслуживать долг, несмотря на многолетнюю политику расширения бюджетных расходов на государственные инвестиции и оборону, что приведет к устойчивому росту государственного долга, отмечают аналитики Fitch. При этом старение населения, слабый рост производительности, снижение конкурентоспособности промышленности и политическая фрагментация создают риски для среднесрочной фискальной консолидации и перспектив реформ. Согласно прогнозу агентства, соотношения госдолга Германии к ВВП превысит 70% к 2029 году с оценки текущего года в 64,2%, что увеличит разрыв с медианой для рейтинга "AAA", составляющей примерно 40%. Агентство также прогнозирует, что экономика страны вырастет на 1,1% в текущем году, аналогичный рост ожидается и в следующем, после чего в 2028 году последует замедление до роста на 1%. В то же время инфляция в 2026 году ожидается на уровне 2,7%, в следующем - 2,5%, в 2028 году - 2%, сообщает Fitch.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, fitch ratings, fitch