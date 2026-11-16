https://1prime.ru/20261116/glava-875256647.html

Глава РЭЦ объяснила интерес к российским высокотехнологичным разработкам

Глава РЭЦ объяснила интерес к российским высокотехнологичным разработкам - 16.11.2026, ПРАЙМ

Глава РЭЦ объяснила интерес к российским высокотехнологичным разработкам

Российские высокотехнологичные разработки вызывают большой интерес в мире, так как позволяют защититься от цифрового колониализма, заявила в интервью РИА... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:55+0300

2026-11-16T18:55+0300

2026-11-16T18:55+0300

технологии

россия

рэц

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российские высокотехнологичные разработки вызывают большой интерес в мире, так как позволяют защититься от цифрового колониализма, заявила в интервью РИА Новости на полях форума "Сделано в России" глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. "Российскую продукцию и любят, и знают. И хотят дальше и покупать, и использовать наши новые технологические разработки именно для того, чтобы защититься от навязывания технологических решений", - сказала Никишина. Она напомнила, что сейчас даже есть такое понятие в технологической сфере, как новая колонизация, когда страны впадают в зависимость от зарубежных решений. "Российские технологические товары в данном случае являются такой очень комфортной альтернативой для того, чтобы сохранить свой собственный суверенитет, но быть технологически развитыми странами", - указала глава РЭЦ. "Высокотехнологичный сегмент, с которым мы (Россия - ред.) тоже становимся лидерами - это и кибербезопасность, и искусственный интеллект, и беспилотные летательные средства, и умный город, и другие, - они вызывают огромный интерес", - подчеркнула Никишина. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рэц