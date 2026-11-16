https://1prime.ru/20261116/glava-875257219.html

Глава РЭЦ призвала российские компании готовиться к кооперации с Африкой

Глава РЭЦ призвала российские компании готовиться к кооперации с Африкой - 16.11.2026, ПРАЙМ

Глава РЭЦ призвала российские компании готовиться к кооперации с Африкой

Страны Африки заинтересованы в промышленной и технологической кооперации, и российские компании должны быть готовы к такому партнерству, заявила в интервью РИА... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:07+0300

2026-11-16T19:07+0300

2026-11-16T19:07+0300

бизнес

россия

африка

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875257219.jpg?1794845250

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны Африки заинтересованы в промышленной и технологической кооперации, и российские компании должны быть готовы к такому партнерству, заявила в интервью РИА Новости на полях форума "Сделано в России" глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. "Наши африканские партнеры, они сейчас заинтересованы не только в покупке конкретных товаров, они заинтересованы в кооперации - промышленной кооперации, технологической кооперации, в локализации (производства - ред.) у себя. И наши компании должны быть готовы не к простой продаже своего продукта, а именно к выходу на вот такое вот операционное сотрудничество", - сказала Никишина. Она также указала, что у каждой страны Африки разные требования и запросы и прямой перенос успешного кейса не сработает. "Нужно все время смотреть, как адаптировать к потребностям именно этой страны твой товар. И мы по итогам форума "Россия-Африка" сделали справочник отраслевых ниш применительно к африканским странам", - добавила она. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, африка