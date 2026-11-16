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Глава РЭЦ призвала российские компании готовиться к кооперации с Африкой - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Глава РЭЦ призвала российские компании готовиться к кооперации с Африкой
Глава РЭЦ призвала российские компании готовиться к кооперации с Африкой - 16.11.2026, ПРАЙМ
Глава РЭЦ призвала российские компании готовиться к кооперации с Африкой
Страны Африки заинтересованы в промышленной и технологической кооперации, и российские компании должны быть готовы к такому партнерству, заявила в интервью РИА... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:07+0300
2026-11-16T19:07+0300
бизнес
россия
африка
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны Африки заинтересованы в промышленной и технологической кооперации, и российские компании должны быть готовы к такому партнерству, заявила в интервью РИА Новости на полях форума "Сделано в России" глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. "Наши африканские партнеры, они сейчас заинтересованы не только в покупке конкретных товаров, они заинтересованы в кооперации - промышленной кооперации, технологической кооперации, в локализации (производства - ред.) у себя. И наши компании должны быть готовы не к простой продаже своего продукта, а именно к выходу на вот такое вот операционное сотрудничество", - сказала Никишина. Она также указала, что у каждой страны Африки разные требования и запросы и прямой перенос успешного кейса не сработает. "Нужно все время смотреть, как адаптировать к потребностям именно этой страны твой товар. И мы по итогам форума "Россия-Африка" сделали справочник отраслевых ниш применительно к африканским странам", - добавила она. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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192
40
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бизнес, россия, африка
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА
19:07 16.11.2026
 

Глава РЭЦ призвала российские компании готовиться к кооперации с Африкой

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны Африки заинтересованы в промышленной и технологической кооперации, и российские компании должны быть готовы к такому партнерству, заявила в интервью РИА Новости на полях форума "Сделано в России" глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
"Наши африканские партнеры, они сейчас заинтересованы не только в покупке конкретных товаров, они заинтересованы в кооперации - промышленной кооперации, технологической кооперации, в локализации (производства - ред.) у себя. И наши компании должны быть готовы не к простой продаже своего продукта, а именно к выходу на вот такое вот операционное сотрудничество", - сказала Никишина.
Она также указала, что у каждой страны Африки разные требования и запросы и прямой перенос успешного кейса не сработает.
"Нужно все время смотреть, как адаптировать к потребностям именно этой страны твой товар. И мы по итогам форума "Россия-Африка" сделали справочник отраслевых ниш применительно к африканским странам", - добавила она.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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