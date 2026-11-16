https://1prime.ru/20261116/gosduma-875254525.html

Госдума 17 ноября рассмотрит проект об упрощении процедур госзакупок

Госдума 17 ноября рассмотрит проект об упрощении процедур госзакупок - 16.11.2026, ПРАЙМ

Госдума 17 ноября рассмотрит проект об упрощении процедур госзакупок

Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование и упрощение процедур государственных закупок, сообщил... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:06+0300

2026-11-16T18:06+0300

2026-11-16T19:18+0300

россия

вячеслав володин

валентина матвиенко

госдума

совет федерации

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875254525.jpg?1794845885

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование и упрощение процедур государственных закупок, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин."Совет Государственной думы определил 17 ноября датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на совершенствование и упрощение процедур госзакупок", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.Он отметил, что инициатива была разработана с учетом предложений регионов России. По его словам, принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также упростит деятельность учреждений, реализующих молодежную политику."Еще на год предлагается продлить полномочия правительства РФ по установлению особенностей планирования и осуществления государственных и муниципальных закупок в воссоединенных регионах", - пояснил председатель Госдумы.Авторами законопроекта выступили Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также депутаты Госдумы и сенаторы. Изменения предлагается внести в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты РФ.Законопроектом, в частности, предлагается продлить на год антикризисные меры в части изменения существенных условий контрактов на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа субъекта РФ, местной администрации, осуществление закупки на строительство "под ключ", а также неприменение к отдельным категориям заказчиков ограничения в части предельного размера годового объема закупок у единственного поставщика, составляющего 50 миллионов рублей.В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru отметил, что новый законопроект об упрощении госзакупок откроет малому бизнесу больше возможностей для участия в тендерах."Новый законопроект расширяет возможности заказчиков при малых, строительных и конкурентных закупках, а также обновляет порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства", - сказал Говырин.По его словам, с 1 января 2027 года государственные и муниципальные учреждения, работающие в сфере молодежной политики, смогут проводить малые закупки у единственного поставщика - обычно цена такого контракта составляет до 600 тысяч рублей. Для отдельных заказчиков, как подчеркнул Говырин, до 31 декабря 2027 года продлят особый порядок расчета годового объема малых закупок без предела в 50 миллионов рублей.Депутат также отметил, что с 1 апреля 2027 года стороны смогут корректировать срок исполнения контракта по соглашению, если объем товаров, работ или услуг увеличится, - дополнительный период не превысит 10% от первоначального срока. Это нововведение позволит гибче учитывать новые обязательства и согласовывать их с реальными сроками выполнения, пояснил Говырин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума, совет федерации