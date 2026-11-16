https://1prime.ru/20261116/gosduma-875254525.html
Госдума 17 ноября рассмотрит проект об упрощении процедур госзакупок
Госдума 17 ноября рассмотрит проект об упрощении процедур госзакупок - 16.11.2026, ПРАЙМ
Госдума 17 ноября рассмотрит проект об упрощении процедур госзакупок
Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование и упрощение процедур государственных закупок, сообщил... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:06+0300
2026-11-16T18:06+0300
2026-11-16T19:18+0300
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование и упрощение процедур государственных закупок, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин."Совет Государственной думы определил 17 ноября датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на совершенствование и упрощение процедур госзакупок", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.Он отметил, что инициатива была разработана с учетом предложений регионов России. По его словам, принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также упростит деятельность учреждений, реализующих молодежную политику."Еще на год предлагается продлить полномочия правительства РФ по установлению особенностей планирования и осуществления государственных и муниципальных закупок в воссоединенных регионах", - пояснил председатель Госдумы.Авторами законопроекта выступили Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также депутаты Госдумы и сенаторы. Изменения предлагается внести в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты РФ.Законопроектом, в частности, предлагается продлить на год антикризисные меры в части изменения существенных условий контрактов на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа субъекта РФ, местной администрации, осуществление закупки на строительство "под ключ", а также неприменение к отдельным категориям заказчиков ограничения в части предельного размера годового объема закупок у единственного поставщика, составляющего 50 миллионов рублей.В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru отметил, что новый законопроект об упрощении госзакупок откроет малому бизнесу больше возможностей для участия в тендерах."Новый законопроект расширяет возможности заказчиков при малых, строительных и конкурентных закупках, а также обновляет порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства", - сказал Говырин.По его словам, с 1 января 2027 года государственные и муниципальные учреждения, работающие в сфере молодежной политики, смогут проводить малые закупки у единственного поставщика - обычно цена такого контракта составляет до 600 тысяч рублей. Для отдельных заказчиков, как подчеркнул Говырин, до 31 декабря 2027 года продлят особый порядок расчета годового объема малых закупок без предела в 50 миллионов рублей.Депутат также отметил, что с 1 апреля 2027 года стороны смогут корректировать срок исполнения контракта по соглашению, если объем товаров, работ или услуг увеличится, - дополнительный период не превысит 10% от первоначального срока. Это нововведение позволит гибче учитывать новые обязательства и согласовывать их с реальными сроками выполнения, пояснил Говырин.
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россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума, совет федерации
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума, Совет Федерации
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование и упрощение процедур государственных закупок, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Совет Государственной думы определил 17 ноября датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на совершенствование и упрощение процедур госзакупок", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он отметил, что инициатива была разработана с учетом предложений регионов России. По его словам, принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также упростит деятельность учреждений, реализующих молодежную политику.
"Еще на год предлагается продлить полномочия правительства РФ по установлению особенностей планирования и осуществления государственных и муниципальных закупок в воссоединенных регионах", - пояснил председатель Госдумы.
Авторами законопроекта выступили Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также депутаты Госдумы и сенаторы. Изменения предлагается внести в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты РФ.
Законопроектом, в частности, предлагается продлить на год антикризисные меры в части изменения существенных условий контрактов на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа субъекта РФ, местной администрации, осуществление закупки на строительство "под ключ", а также неприменение к отдельным категориям заказчиков ограничения в части предельного размера годового объема закупок у единственного поставщика, составляющего 50 миллионов рублей.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru отметил, что новый законопроект об упрощении госзакупок откроет малому бизнесу больше возможностей для участия в тендерах.
"Новый законопроект расширяет возможности заказчиков при малых, строительных и конкурентных закупках, а также обновляет порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства", - сказал Говырин.
По его словам, с 1 января 2027 года государственные и муниципальные учреждения, работающие в сфере молодежной политики, смогут проводить малые закупки у единственного поставщика - обычно цена такого контракта составляет до 600 тысяч рублей. Для отдельных заказчиков, как подчеркнул Говырин, до 31 декабря 2027 года продлят особый порядок расчета годового объема малых закупок без предела в 50 миллионов рублей.
Депутат также отметил, что с 1 апреля 2027 года стороны смогут корректировать срок исполнения контракта по соглашению, если объем товаров, работ или услуг увеличится, - дополнительный период не превысит 10% от первоначального срока. Это нововведение позволит гибче учитывать новые обязательства и согласовывать их с реальными сроками выполнения, пояснил Говырин.