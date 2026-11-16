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Госдума 17 ноября рассмотрит вопрос о третьем представителе в НФС ЦБ - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Госдума 17 ноября рассмотрит вопрос о третьем представителе в НФС ЦБ
Госдума 17 ноября рассмотрит вопрос о третьем представителе в НФС ЦБ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Госдума 17 ноября рассмотрит вопрос о третьем представителе в НФС ЦБ
Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит вопрос о третьем представителе в Национальном финансовом совете (НФС) Центрального Банка России, в его состав... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:09+0300
2026-11-16T18:09+0300
финансы
россия
вячеслав володин
андрей макаров
госдума
банк россии
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит вопрос о третьем представителе в Национальном финансовом совете (НФС) Центрального Банка России, в его состав предложен первый зампред думского комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы определился с кандидатурой третьего представителя ГД в Национальном финансовом совете Банка России. В его состав предложен первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев. Завтра на пленарном заседании обсудим этот вопрос", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента. На сайте отмечается, что комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам по итогам проверки в отношении Букаева на предмет отсутствия конфликта интересов поддержала его кандидатуру для избрания представителем палаты в НФС ЦБ. Ранее Госдума приняла постановление о назначении двух представителей в Национальном финансовом совете Банка России в отношении Андрея Макарова - главы думского комитета по бюджету и налогам - и Сергея Гаврилова - главы комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. НФС является коллегиальным органом ЦБ. Его численность составляет 12 человек, из которых трое направляются Государственной Думой.
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финансы, россия, вячеслав володин, андрей макаров, госдума, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Андрей Макаров, Госдума, Банк России
18:09 16.11.2026
 

Госдума 17 ноября рассмотрит вопрос о третьем представителе в НФС ЦБ

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит вопрос о третьем представителе в Национальном финансовом совете (НФС) Центрального Банка России, в его состав предложен первый зампред думского комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определился с кандидатурой третьего представителя ГД в Национальном финансовом совете Банка России. В его состав предложен первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев. Завтра на пленарном заседании обсудим этот вопрос", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента.
На сайте отмечается, что комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам по итогам проверки в отношении Букаева на предмет отсутствия конфликта интересов поддержала его кандидатуру для избрания представителем палаты в НФС ЦБ.
Ранее Госдума приняла постановление о назначении двух представителей в Национальном финансовом совете Банка России в отношении Андрея Макарова - главы думского комитета по бюджету и налогам - и Сергея Гаврилова - главы комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
НФС является коллегиальным органом ЦБ. Его численность составляет 12 человек, из которых трое направляются Государственной Думой.
 
ФинансыРОССИЯВячеслав ВолодинАндрей МакаровГосдумаБанк России
 
 
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