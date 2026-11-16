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Госдума 17 ноября рассмотрит вопрос о третьем представителе в НФС ЦБ

Госдума 17 ноября рассмотрит вопрос о третьем представителе в НФС ЦБ - 16.11.2026, ПРАЙМ

Госдума 17 ноября рассмотрит вопрос о третьем представителе в НФС ЦБ

Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит вопрос о третьем представителе в Национальном финансовом совете (НФС) Центрального Банка России, в его состав... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:09+0300

2026-11-16T18:09+0300

2026-11-16T18:09+0300

финансы

россия

вячеслав володин

андрей макаров

госдума

банк россии

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Госдума во вторник, 17 ноября, рассмотрит вопрос о третьем представителе в Национальном финансовом совете (НФС) Центрального Банка России, в его состав предложен первый зампред думского комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы определился с кандидатурой третьего представителя ГД в Национальном финансовом совете Банка России. В его состав предложен первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев. Завтра на пленарном заседании обсудим этот вопрос", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента. На сайте отмечается, что комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам по итогам проверки в отношении Букаева на предмет отсутствия конфликта интересов поддержала его кандидатуру для избрания представителем палаты в НФС ЦБ. Ранее Госдума приняла постановление о назначении двух представителей в Национальном финансовом совете Банка России в отношении Андрея Макарова - главы думского комитета по бюджету и налогам - и Сергея Гаврилова - главы комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. НФС является коллегиальным органом ЦБ. Его численность составляет 12 человек, из которых трое направляются Государственной Думой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, вячеслав володин, андрей макаров, госдума, банк россии