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В Госдуме рассказали о введении налогового контроля за переводами физлиц

В Госдуме рассказали о введении налогового контроля за переводами физлиц - 16.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о введении налогового контроля за переводами физлиц

Введение налогового контроля за переводами физлиц коснется тех, кто систематически получает доходы в виде обычных переводов и не платит с них налоги, рассказал... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:12+0300

2026-11-16T18:12+0300

2026-11-16T18:12+0300

финансы

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Введение налогового контроля за переводами физлиц коснется тех, кто систематически получает доходы в виде обычных переводов и не платит с них налоги, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что вопрос о налоговом контроле за переводами физлицам от физлиц был поставлен, чтобы анализировать регулярное движение денег для выявления признаков предпринимательской деятельности, и исходя из этого анализа определять тех, кто не платит налоги с доходов. "Полагаю, что все на самом деле будет намного проще: люди не заметят, что такая норма введена. Она коснется реально тех, кто систематически получает доходы и не платит с этих доходов налоги. Это будет делать, полагаю, искусственный интеллект", - прокомментировал Аксаков в эфире ИС "Вести". Банк России и Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2027 года планируют расширить обмен данными об операциях по счетам физлиц, не являющихся ИП, для выявления признаков осуществления предпринимательской деятельности, а индикаторы таких рисков должны определить ведомства, сообщал в марте статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Под контроль со стороны налоговых органов могут попасть переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год, в результате эта мера может затронуть 3% экономически активного населения, разъясняли РИА Новости в ФНС. Думский комитет по бюджету и налогам ранее в понедельник рекомендовал Госдуме принять во втором чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. Законопроект дополнен нормами, направленными на обеление экономики. Так, при получении от ЦБ РФ информации о счетах физлиц с признаками предпринимательской деятельности ФНС будет вправе запрашивать выписки в банках по счетам таких лиц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, анатолий аксаков, алексей сазанов, фнс россии, госдума, фнс