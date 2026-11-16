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Новый ГОСТ рекомендует подавать новогодние салаты в холодном виде

Новый ГОСТ рекомендует подавать новогодние салаты в холодном виде - 16.11.2026, ПРАЙМ

Новый ГОСТ рекомендует подавать новогодние салаты в холодном виде

Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать новогодние салаты - "Оливье", сельдь под шубой, "Мимозу" и "Столичный" - в холодном виде, следует из материалов | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T23:48+0300

2026-11-16T23:48+0300

2026-11-16T23:48+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать новогодние салаты - "Оливье", сельдь под шубой, "Мимозу" и "Столичный" - в холодном виде, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. Стандарт выделяет "Оливье" в двух видах - историческом и современном. Под историческим салатом подразумевается холодная закуска из рябчиков с овощами и маринадами, заправленная соусом провансаль с добавлением сои-кабуль. Для подачи блюда можно использовать свежие трюфели. Подавать его нужно в хрустальной вазе или фарфоровом салатнике. Современный же "Оливье" не требует такого количества изысков в приготовлении. Для него можно использовать мясо, птицу или дичь, ветчину, колбасу, рыбу или даже морепродукты. Для заправки используется майонез. Для салата "Сельдь под шубой" используют селедку слабосоленую или пряного посола, овощи и заправка. Допускается замена сельди на другую соленую рыбу - с обязательным отражением этого в наименовании блюда. Под "Мимозой", согласно ГОСТу на русскую кухню, понимается слоеный салат из консервированной рыбы, репчатого лука, сыра и отварных яиц, заправленный майонезом. Вместо консервированной рыбы допускается использование слабосоленой, копченой или отварной рыбы, а также консервированной рыбной печени. Холодной закуской из индейки и овощей, заправленных соусом майонез со взбитыми сливками называют салат "Москва". Для него дополнительно можно использовать консервированные крабы или раковые шейки, маслины, фрукты консервированные, а также зернистую икру. Для салата "Столичный" основными ингредиентами являются домашняя птица или дичь, картофель отварной, огурцы, салат зеленый, яйца отварные, соус майонез, корнишоны. Подают в холодном виде в салатнике, также можно подать в корзиночках из сдобного или слоеного теста. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг